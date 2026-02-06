استعدادات كونية لهلال رمضان 2026 في سماء القارات

بينما يستعد المسلمون حول العالم لصيام شهر رمضان، يوجه الفلكيون والسلطات الدينية في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وخارجها أنظارهم إلى السماء، مترقبين بفارغ الصبر رؤية الهلال الذي يشير إلى بداية الشهر الفضيل.

يعتمد البدء الدقيق للشهر الفضيل على رؤية الهلال محليًا، وتشير معظم التوقعات إلى أن رمضان 2026 سيبدأ على الأرجح في 19 فبراير.

وفيما ينتظر العالم هلال رمضان، إليكم متى من المرجح أن يبدأ الشهر الفضيل في البلدان التالية: