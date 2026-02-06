استعدادات كونية لهلال رمضان 2026 في سماء القارات

بينما يستعد المسلمون حول العالم لصيام شهر رمضان، يوجه الفلكيون والسلطات الدينية في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وخارجها أنظارهم إلى السماء، مترقبين بفارغ الصبر رؤية الهلال الذي يشير إلى بداية الشهر الفضيل.
يعتمد البدء الدقيق للشهر الفضيل على رؤية الهلال محليًا، وتشير معظم التوقعات إلى أن رمضان 2026 سيبدأ على الأرجح في 19 فبراير.
وفيما ينتظر العالم هلال رمضان، إليكم متى من المرجح أن يبدأ الشهر الفضيل في البلدان التالية:
أشارت دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية إلى أن اليوم الأول من رمضان متوقع يوم الخميس (19 فبراير).
من المتوقع أن يظهر الهلال الجديد في 17 فبراير الساعة 5:01 مساءً بتوقيت باكستان (4:01 مساءً بتوقيت الإمارات)، مع احتمال كبير لرؤية الهلال مساء يوم 18 فبراير.
في كراتشي، سيكون عمر القمر حوالي 26 ساعة في ذلك المساء. كما قدمت دائرة الأرصاد الجوية التوقيتات الرئيسية للرؤية: من المتوقع غروب الشمس في الساعة 6:25 مساءً بتوقيت باكستان (5:25 مساءً بتوقيت الإمارات)، بينما من المتوقع غروب القمر في الساعة 7:24 مساءً بتوقيت باكستان (6:24 مساءً بتوقيت الإمارات)، مما يوفر نافذة بعد غروب الشمس لرؤية محتملة.
في الهند، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، ينتظر المسلمون نتائج رؤية الهلال المحلية. من المرجح أن يبدأ الشهر الفضيل أيضًا في 19 فبراير، وفقًا لتقرير صادر عن NDTV. ستؤكد السلطات الهندية التاريخ الدقيق بعد رصد الهلال.
من المتوقع أيضًا أن تبدأ بنغلاديش شهر رمضان في 19 فبراير، وفقًا للمؤسسة الإسلامية، كما ذكرت صحيفة ديلي ستار.
في غضون ذلك، في الفلبين، من المتوقع أن يبدأ رمضان يوم الأربعاء (18 فبراير)، على الرغم من أن التاريخ النهائي يعتمد على الرؤية الرسمية للهلال من قبل دار الإفتاء في بانجسامورو (BDI) واللجنة الوطنية للمسلمين الفلبينيين (NCMF).
في العام الماضي، قادت منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم في مينداناو المسلمة (BARMM) حدث رصد الهلال، حيث أشرف مفتي بانجسامورو الشيخ عبد الرؤوف أ. غويالاني على الملاحظات، وفقًا لتقرير صادر عن GMA News.
حتى خارج آسيا، أشارت المراصد، مثل تلك الموجودة في مصر، إلى أنه من المتوقع أن يظهر هلال رمضان في 19 فبراير.
