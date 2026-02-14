إفطار فوق السحاب.. سكان الإمارات يختارون قمم الجبال لكسر صيامهم

قبل ساعة من غروب الشمس، يتجمع المتنزهون عند نقطة انطلاق المسار الجبلي حاملين حقائب الظهر بدلاً من طاولات الطعام. ومع اقتراب موعد الأذان، يكونون قد تعمقوا في قلب الجبال، مستعدين لكسر صيامهم معاً بالتمر والماء والوجبات المشتركة.

يقول المتنزهون إن بساطة هذه اللحظة تجسد الجوهر الحقيقي لرمضان؛ الكرم، والتأمل، والترابط، بعيداً عن ملهيات الحياة اليومية.

بالنسبة لمجموعات التنزه المنظمة (Hiking) في جميع أنحاء الإمارات، أصبح رمضان أحد أكثر أوقات السنة أهمية للتواجد في الهواء الطلق؛ ليس "رغم" الصيام، بل "بسببه". وقال محمد الكعبي، مؤسس فريق "مغامرات الإمارات" (UAE Adventures Team)، إن المجموعة تنظم رحلات إفطار رسمية منذ خمس سنوات، تطورت من نزهات غير رسمية بين الأصدقاء إلى أنشطة مهيكلة تعطي الأولوية لكل من السلامة والممارسة الدينية.

وأوضح الكعبي: "نقدم عدة خيارات خلال رمضان، لأن الصيام لا يمر على الجميع بنفس الطريقة". يتضمن أحد الأشكال تجمع المشاركين بعد الإفطار، وأداء الصلاة معاً في جماعة، ثم البدء في التنزه حوالي الساعة 9 مساءً. وأضاف: "يقوم أحدنا بدور الإمام، وهذا أمر مهم جداً لاستحضار الروح الدينية لشعائر رمضان".

ويتضمن خيار آخر الالتقاء في وقت مبكر من الظهيرة للقيام برحلة خفيفة، وكسر الصيام على الجبل بطعام بسيط لـ "تهدئة الجوع"، قبل النزول وتناول وجبة كاملة في وقت لاحق من المساء. وتنتهي بعض الرحلات تماماً قبل المغرب، حيث يتوجه المشاركون إلى مطعم قريب للإفطار معاً، بينما تقام رحلات أخرى قبل السحور، حيث يأكل المتنزهون عند القمة قبل التوجه نزولاً.

وقال الكعبي: "الجزء الأهم هو الشعور بالروح الدينية لرمضان". وأشار إلى أنه بينما يفضل بعض المتنزهين "الساعة الذهبية" قبل غروب الشمس، إلا أن الوقت الأكثر شعبية يميل لأن يكون بعد صلاة التراويح. وأضاف: "بعد الساعة 10 مساءً، تصبح جميع المسارات ممتلئة. يمتلك الناس طاقة أكبر، ويكون من الأسهل عليهم بذل الجهد بأمان".

هذا التحول في التوقيت ينعكس على مجتمع الهواة في الهواء الطلق في الإمارات.