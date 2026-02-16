إفطار بروحِ الكرنفال.."ميدان" وجهة رمضانية ساحرة

مع غروب الشمس خلف أفق ميدان وتردد صوت الأذان عبر المدرجات، تبدأ ليلة سباق مختلفة.
في رمضان هذا العام، يعيد نادي دبي لسباق الخيل تصور تجربة الإفطار التقليدية في مضمار ميدان، حيث يمزج بين التراث والضيافة وسباقات الخيل عالية المخاطر في "أمسية متعددة الطبقات" خلال كرنفال دبي للسباقات.
إلى جانب السباقات الحية وإعدادات الطعام الراقية، سينغمس الزوار في عروض الخط العربي، وعروض العود التقليدية، وديكورات رمضانية أنيقة تحول مضمار السباق إلى وجهة ثقافية موسمية.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
في 20 و 28 فبراير – حيث يستضيف الأخير سبت الإمارات السوبر المرتقب بشدة – وكذلك في 6 و 13 مارس، يمكن للضيوف الإفطار في خصوصية الجناح 304، المطل على المضمار بينما تتكشف السباقات الحية أدناه تحت الأضواء.
تبدأ الضيافة لضيوف الإفطار عند المغرب وتستمر حتى الساعة 10 مساءً، مما يخلق تجربة مريحة وسلسة. يتم مراعاة وقت الأذان، وتوجد غرف صلاة مخصصة في نفس مستوى مناطق الضيافة.
تبدأ السباقات نفسها في الساعة 5:30 مساءً، مع فواصل زمنية تبلغ حوالي 35 دقيقة بين السباقات. احترامًا لتوقيت الإفطار، يتم تمديد الفاصل الزمني للسباق حول المغرب، مما يسمح للضيوف بالإفطار بشكل مريح قبل العودة إلى البرنامج. والنتيجة هي أمسية يظل فيها الالتزام الروحي لرمضان محوريًا، حتى مع استمرار إيقاع ليلة السباق.
تم تصميم التجربة لتجذب جمهورًا واسعًا. قال المنظمون: “تم تصميم التجربة لاستيعاب الجماهير الاجتماعية والشركات على حد سواء، وتقديم بيئة جذابة توازن بين الراحة والاحتفال المشترك.”
“بينما تم وضع المفهوم لجذب مجموعات الشركات والتجمعات المستضافة، جاء الطلب الحالي بشكل كبير من الضيوف الأفراد والمجموعات الصغيرة التي تبحث عن بيئة إفطار مميزة ضمن أجواء ليلة السباق.”
تم إعداد بوفيه الإفطار ليعكس روح رمضان وتقاليد الطهي الإقليمية. يمكن للضيوف توقع أطباق عربية أصيلة مفضلة، بما في ذلك أطباق مثل الأوزي والهريس، إلى جانب مشروبات رمضان الكلاسيكية مثل قمر الدين والجلاب والتمر الهندي والفيمتو.
يبلغ سعر باقة رمضان 350 درهماً إماراتياً للبالغين و125 درهماً إماراتياً للطفل الذي تتراوح أعماره بين ستة و12 عاماً. وستعمل جميع المناطق الأخرى في مضمار السباق كالمعتاد.
ستتوفر عروض الخط العربي الحي في البهو، مما يوفر للضيوف نقطة تواصل ثقافية تفاعلية. وفي الجناح 304، تبدأ عروض العود التقليدية بعد صلاة المغرب وتستمر بين السباقات، مما يخلق أجواءً مريحة وأصيلة.
تم دمج الديكورات ذات الطابع الرمضاني في جميع أنحاء المناطق الرئيسية للمكان، بما في ذلك بوابات الدخول، والبهو، وحديقة البادوك، والجناح.
ستسلط ليالي سباق مختارة الضوء أيضاً على فنانين إماراتيين داخل مساحة معرض الفنون في مضمار السباق’. في 20 فبراير، ستعرض الفنانة التشكيلية الإماراتية منى محمد أمين الخاجة أعمالها. مع معارض امتدت إلى نيويورك ولندن وطوكيو والقاهرة، وأعمال محفوظة في مجموعات مؤسسية، تُعتبر واحدة من الأصوات الفنية المرموقة في الإمارات’.
في سبت الإمارات السوبر، سيعرض الفنانان الإماراتيان المعاصران حمد الشامسي وفارس الحمادي أعمالاً مستوحاة من الهوية الإماراتية ورموز التراث وثقافة الفروسية.
تحمل ليلة سباق 28 فبراير أهمية خاصة. يُعتبر سبت الإمارات السوبر هو الاستعداد الأخير والأكثر شهرة لكأس دبي العالمي، حيث يجذب نخبة الخيول والمالكين والمدربين الدوليين. غالباً ما يظهر أبطال المستقبل في هذه الليلة، مما يجعلها لحظة حاسمة في موسم السباقات العالمي.