إفطار بروحِ الكرنفال.."ميدان" وجهة رمضانية ساحرة

مع غروب الشمس خلف أفق ميدان وتردد صوت الأذان عبر المدرجات، تبدأ ليلة سباق مختلفة.

في رمضان هذا العام، يعيد نادي دبي لسباق الخيل تصور تجربة الإفطار التقليدية في مضمار ميدان، حيث يمزج بين التراث والضيافة وسباقات الخيل عالية المخاطر في "أمسية متعددة الطبقات" خلال كرنفال دبي للسباقات.

إلى جانب السباقات الحية وإعدادات الطعام الراقية، سينغمس الزوار في عروض الخط العربي، وعروض العود التقليدية، وديكورات رمضانية أنيقة تحول مضمار السباق إلى وجهة ثقافية موسمية.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

في 20 و 28 فبراير – حيث يستضيف الأخير سبت الإمارات السوبر المرتقب بشدة – وكذلك في 6 و 13 مارس، يمكن للضيوف الإفطار في خصوصية الجناح 304، المطل على المضمار بينما تتكشف السباقات الحية أدناه تحت الأضواء.

كيف ستتطور الأمسية

تبدأ الضيافة لضيوف الإفطار عند المغرب وتستمر حتى الساعة 10 مساءً، مما يخلق تجربة مريحة وسلسة. يتم مراعاة وقت الأذان، وتوجد غرف صلاة مخصصة في نفس مستوى مناطق الضيافة.

تبدأ السباقات نفسها في الساعة 5:30 مساءً، مع فواصل زمنية تبلغ حوالي 35 دقيقة بين السباقات. احترامًا لتوقيت الإفطار، يتم تمديد الفاصل الزمني للسباق حول المغرب، مما يسمح للضيوف بالإفطار بشكل مريح قبل العودة إلى البرنامج. والنتيجة هي أمسية يظل فيها الالتزام الروحي لرمضان محوريًا، حتى مع استمرار إيقاع ليلة السباق.