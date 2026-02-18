إفطاركم مع عائلة إماراتية.. تجربة غامرة لاستكشاف التراث والقيم الأصيلة

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطناً لمزيج حيوي من الثقافات، حيث تعيش وتعمل وتتحتفل العديد من الجنسيات معاً بسلام. ولتعزيز المزيد من التفاهم الثقافي، أطلقت السلطات مبادرة "إفطار القيم الإماراتية"، التي تدعو المقيمين والزوار لمشاركة وجبات الإفطار مع العائلات المحلية في جميع أنحاء الدولة.
تتيح هذه المبادرة، التي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب، فرصة للأشخاص من خلفيات متنوعة لتجربة الضيافة الإماراتية بشكل مباشر. حيث سيتم استضافة الأفراد من قبل العائلات المواطنة في منازلهم أو في المجالس المحلية، مما يوفر بيئة حميمية للتبادل الثقافي والحوار.
تستهدف هذه الخطوة المقيمين في دولة الإمارات والزوار القادمين من الخارج على حد سواء، وتهدف إلى بناء الجسور وتعزيز القيم الإماراتية الجوهرية المتمثلة في التسامح والكرم والمجتمع. وستكون تجربة غامرة، حيث يتشارك المضيفون والضيوف ليس فقط الطعام، بل وأيضاً الأحاديث حول تراث الأمة وقيمها.
وضعت المؤسسة الاتحادية للشباب بعض الإرشادات لضمان حصول الجميع على تجربة محترمة وحقيقية؛ حيث يجب على الضيوف التزام بملابس محتشمة، كما يجب أن تركز المحادثات خلال الإفطار على الثقافة والقيم الإماراتية.
يتحمل كل من المضيفين والضيوف المسؤولية عن دقة المعلومات التي يقدمونها أثناء التسجيل. كما أشارت الهيئة إلى أنها تحتفظ بالحق في إلغاء أي زيارة إذا لزم الأمر، وهي غير مسؤولة عن أي أضرار قد تحدث أثناء الاستضافة.