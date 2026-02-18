إفطاركم مع عائلة إماراتية.. تجربة غامرة لاستكشاف التراث والقيم الأصيلة

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطناً لمزيج حيوي من الثقافات، حيث تعيش وتعمل وتتحتفل العديد من الجنسيات معاً بسلام. ولتعزيز المزيد من التفاهم الثقافي، أطلقت السلطات مبادرة "إفطار القيم الإماراتية"، التي تدعو المقيمين والزوار لمشاركة وجبات الإفطار مع العائلات المحلية في جميع أنحاء الدولة.

تتيح هذه المبادرة، التي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب، فرصة للأشخاص من خلفيات متنوعة لتجربة الضيافة الإماراتية بشكل مباشر. حيث سيتم استضافة الأفراد من قبل العائلات المواطنة في منازلهم أو في المجالس المحلية، مما يوفر بيئة حميمية للتبادل الثقافي والحوار.

