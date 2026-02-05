إفطارات دافئة وتجمعات عائلية بأسعار استثنائية

لأولئك الذين يفضلون أمسيات رمضان الهادئة وفي الهواء الطلق، يقدم منتجع الحبتور للبولو ملاذًا هادئًا بعيدًا عن صخب المدينة. يقع تراس البولو على خلفية ملاعب البولو الشاسعة، ويستضيف بوفيه إفطار في الهواء الطلق يضم المأكولات الشرق أوسطية المفضلة، وشوايات حية، وحلويات تقليدية.