إفطارات دافئة وتجمعات عائلية بأسعار استثنائية
بجانب لحظات السكينة والصلاة، يُعد شهر رمضان أيضاً وقتاً يميزه الترابط الاجتماعي؛ حيث يجتمع الأصدقاء والعائلات للاستمتاع بوجبات متجذرة في قيم التآلف، يتشاركونها عبر موائد الإفطار والسحور. وفي بلد مثل الإمارات العربية المتحدة، الخيارات وفيرة للغاية.
وبينما تشتهر المدينة بوجبات رمضان الفاخرة، فإن الإفطار لا يجب أن يأتي دائمًا بفاتورة باهظة. في جميع أنحاء الدولة، توجد إفطارات منسقة بعناية تجمع بين القيمة والأجواء، مما يثبت أن الوجبة الهادفة يمكن أن تكون ميسورة التكلفة ولا تُنسى.
من بوفيهات المطاعم المريحة إلى الأماكن المفتوحة والمساحات المناسبة للعائلات، إليك أفضل اختياراتنا للإفطارات الصديقة للميزانية، وكلها دون تجاوز علامة الـ 200 درهم:
ألو بيروت
يحافظ ألو بيروت على البساطة والتقاليد في رمضان هذا العام، مع قائمة إفطار ثابتة تتكون من شوربة العدس، التمر، المزة، وأطباق لبنانية رئيسية متغيرة مثل الشيش برك، الملوخية، والكبة باللبن.
متوفر لتناول الطعام في المطعم أو التوصيل، إنه خيار موثوق به وصديق للميزانية للمشاركة مع العائلة.
السعر: إفطار من 85 درهم
نوفوتيل دبي البرشاء
رمضان في نوفوتيل دبي البرشاء هو خيار مرن، مناسب لكل من الأشخاص الذين يفطرون بشكل غير رسمي أو يخططون لتجمع أكبر. يجمع بوفيه الإفطار في 365 بين كلاسيكيات رمضان المريحة، ومحطات الطهي المباشر، وموسيقى القانون الهادئة.
للمجموعات الكبيرة، تضيف الإفطارات الخاصة وخدمات الضيافة الخارجية المخصصة لمسة شخصية، مما يجعل هذا خيارًا جيدًا للعائلات والدوائر الشركاتية على حد سواء.
السعر: من 120 درهم؛ بوفيه بـ 149 درهم
ابن البحر
يُعرف مطعم ابن البحر بنهجه المثير للاهتمام في المأكولات البحرية الإماراتية، ويقدم نفس الدفء على مائدة رمضان. تشمل قائمة الإفطار مقبلات مريحة، ومزة، وأطباق رئيسية من المأكولات البحرية، وحلويات تقليدية، تُقدم في فروعه في نخلة جميرا، وخور دبي، وأبوظبي.
بالنسبة لأولئك الذين يسهرون لوقت متأخر، يقدم فرع جزيرة الريم أيضًا تجربة سحور مفعمة بالحيوية مع محطات طهي مباشرة وترفيه خفيف في ليالٍ مختارة.
السعر: الإفطار ابتداءً من 189 درهمًا إماراتيًا
جوهرة الخور
هناك شيء مميز في الإفطار على طول خور دبي، ومطعم جوهرة الخور يجسد هذا الشعور بالكامل. مع سوق رمضاني صاخب، وعروض عود حية، وتجارب ثقافية عملية للأطفال، يعد هذا المكان وجهة للسهر بقدر ما هو وجهة للإفطار.
السعر: الإفطار ابتداءً من 165 درهمًا إماراتيًا
بيتفاير بيتزا
يعود طبق مفضل لدى الكثيرين في رمضان مع عودة بيتزا الشاورما من بيتفاير. متوفرة في جميع أنحاء دبي — ولأول مرة في أبوظبي — تمزج البيتزا ذات العشر بوصات نكهات الشاورما المألوفة مع عجينة بيتفاير المميزة والإضافات الإبداعية.
مصممة للمشاركة والطلب السهل، إنها خيار خالٍ من المتاعب للإفطارات العادية في المنزل أو مع الأصدقاء، خاصة في الليالي التي ترغب فيها بشيء فاخر.
السعر: 64 درهمًا إماراتيًا
منتجع الحبتور للبولو
لأولئك الذين يفضلون أمسيات رمضان الهادئة وفي الهواء الطلق، يقدم منتجع الحبتور للبولو ملاذًا هادئًا بعيدًا عن صخب المدينة. يقع تراس البولو على خلفية ملاعب البولو الشاسعة، ويستضيف بوفيه إفطار في الهواء الطلق يضم المأكولات الشرق أوسطية المفضلة، وشوايات حية، وحلويات تقليدية.
السعر: ابتداءً من 159 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد
منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي
يتعامل سنتارا ميراج مع رمضان من منظور يركز على العائلة. إلى جانب بوفيه إفطار على السطح في مطعم شيش، يقدم المنتجع باقات إقامة تشمل إفطارًا يوميًا وسحورًا في الغرفة، مما يجعله مثاليًا لقضاء عطلة رمضانية قصيرة.
أضف إلى ذلك تجارب العافية وعروض السبا المناسبة للأطفال، وستحصل على خيار متكامل للآباء الذين يتطلعون إلى الجمع بين الاحتفال ووقت الاسترخاء.
السعر: إفطار ابتداءً من 190 درهمًا إماراتيًا للشخص البالغ
جونز ذا جروسر (Jones the Grocer)
يعتمد عرض رمضان من جونز ذا جروسر (Jones the Grocer’s) على فكرة المشاركة في جوهره. صُممت أطباق الإفطار لشخصين، وتجمع بين شوربة العدس والسلطات الطازجة واللحوم المشوية أو المأكولات البحرية والأرز العطري والمشروبات المصنوعة منزليًا.
متوفر في جميع فروع الإمارات العربية المتحدة، إنه خيار سهل ومتوازن للعائلات أو المجموعات الصغيرة التي تتطلع إلى الإفطار معًا دون الالتزام ببوفيه.
السعر: ابتداءً من 199 درهمًا إماراتيًا لشخصين
روديو درايف بوابة ابن بطوطة
لشيء مختلف قليلاً في رمضان هذا العام، يقدم روديو درايف بوابة ابن بطوطة إفطارًا شهيًا يستبدل المأكولات التقليدية الثقيلة بأطعمة أمريكية جريئة ومريحة.
بسعر 95 درهمًا إماراتيًا فقط، تتيح قائمة الأطباق الأربعة للضيوف مزج وتنسيق المقبلات والأطباق الرئيسية والأطباق الجانبية والحلويات — من حمص الأفوكادو وكباب الكاجون إلى الماك آند تشيز وأم علي — وكلها تُقدم في أجواء حيوية ومناسبة للعائلات.
السعر: 95 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد
روهيني في موفنبيك أبراج بحيرات الجميرا
إفطار داوات من روهيني (Rohini’s Dawat) مستوحى من دفء الضيافة الهندية الشمالية. فكر في المقبلات الكلاسيكية مثل مورغ تيكا، كباب السيخ والسمبوسة، تليها الأطباق المفضلة المطبوخة ببطء مثل دجاج بالزبدة، دال ماخاني والهليم، مع تقديم الخبز الهندي طوال الوقت.
مع حلويات فاخرة مثل كنافة راسمالاي تشيز كيك، إنه مكان مثالي لإفطارات العائلة أو العمل.
السعر: 149 درهمًا إماراتيًا (نباتي)؛ 169 درهمًا إماراتيًا (غير نباتي)
سي كيو براسيري الفرنسي
مثل روهيني، تقدم قائمة ليالي رمضان في CQ French Brasserie’s أيضًا لمسة ثقافية على الإفطار، متجذرة في الطهي الفرنسي. يمكن للضيوف توقع مقبلات موسمية، تليها أطباق رئيسية مثل دجاج مع أرز، أو سمك القاروص، أو ستيك فريتس، مع حلويات متاحة للإضافة.
يُقدم في كل من المساحات الداخلية على طراز البراسيري وفي حدائق مورقة عبر أبراج بحيرات الجميرا ومرتفعات البرشاء، إنه خيار مريح للعائلة أو الأصدقاء.
السعر: 189 درهمًا للشخص الواحد
Girl & the Goose
يقدم Girl & the Goose إفطارًا من ثلاثة أطباق يبعث على الاحتفال بكل معنى الكلمة. تبدأ التجربة بالتمور وحليب الأورجاتا وحساء خفيف، قبل الانتقال إلى مقبلات وأطباق رئيسية نابضة بالحياة مثل ستيك فريتس وسمك القاروص والتاكو والبالياداس.
تميل الحلويات إلى الترف، مع عناصر مثل التشوروز وفلان جوز الهند في القائمة. إنه مكان اجتماعي ومبهج يناسب الأصدقاء الذين يبحثون عن مكان حيوي للإفطار.
السعر: 189 درهمًا للشخص الواحد