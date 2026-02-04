إسلامية الشارقة تبحث تكامل العلوم الشرعية والكونية في رصد الأهلة

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة ندوة علمية دينية بارزة يوم الثلاثاء، تناولت تقاطع الفقه الإسلامي وعلم الفلك في تحديد مواقيت الصلاة وبدايات الأشهر القمرية، وذلك قبيل حلول شهر رمضان.
واستقطبت الندوة أكثر من 300 مشارك، بينهم أئمة وخطباء ومؤذنون وطلاب علم شرعي، إلى قاعة قصر الثقافة بالشارقة.
كما ألقى المهندس محمد شوكت عودة، مدير المركز الفلكي الدولي في أبوظبي، محاضرة رئيسية بعنوان 'تحديد الشهر القمري فلكياً.'
وشرح أساسيات رؤية الهلال، وكيف يحدد الفلكيون إمكانيات الرؤية، والأهم من ذلك، الأسباب العلمية وراء الاختلافات في التنبؤات الفلكية لبدايات الأشهر الهجرية.
شملت أهداف الندوة ما يلي:
رفع الوعي بمواقيت الصلاة وأحكامها الشرعية.
تعزيز الفهم العلمي والعملي للقادة الدينيين.
تسليط الضوء على الدور التاريخي والمعاصر لعلماء الفلك المسلمين في حساب الوقت، وتحديد جداول الصلاة، ورصد الأهلة.
التأكيد على أهمية التقويم الهجري وخصائصه المميزة.
توضيح كيفية تحديد بداية الأشهر القمرية من خلال التعاون بين علماء الشريعة وعلماء الفلك.