أناقة بـ 50 ألف درهم.. "المخور" الإماراتي يتصدر مشتريات رمضان الفاخرة

مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، تشهد محلات الأقمشة ودور الخياطة في جميع أنحاء الإمارات طفرة في الطلب على "المخاوير" المصممة خصيصاً (Bespoke)، حيث ينفق بعض العملاء أكثر من 50,000 درهم على خيوط فاخرة وتصاميم حصرية.

ويعكس هذا التوجه، الذي يراوح بين استخدام الأقمشة النادرة والتطريز اليدوي الدقيق، المكانة الراسخة للمخور كرمز للأناقة والتراث والوجاهة الاجتماعية خلال المناسبات الدينية والاحتفالات.

وقال أحمد حسين، وهو خياط متخصص في الأزياء الفاخرة يتمتع بخبرة تمتد لعقود، لصحيفة "خليج تايمز" إن طلبات مخاوير رمضان تبدأ مبكراً في شهر مايو وتتوقف تماماً بحلول أغسطس. وأوضح قائلاً: "بعد ذلك التاريخ، لا نقبل أي طلبات جديدة لرمضان أو للعيدين"، مرجعاً ذلك إلى ضغط العمل الهائل والرغبة في الحفاظ على الجودة. وأضاف: "نفضل التركيز على الإتقان بدلاً من تحميل الورشة فوق طاقتها".

وعلى عكس العديد من الشركات الموسمية، تظل الأسعار ثابتة بغض النظر عن حجم الطلب؛ حيث أكد حسين أن مواسم رمضان أو العيد لا تؤدي إلى رفع الأسعار. وشرح ذلك بقوله: "أسعارنا ثابتة طوال العام، والتكلفة تعتمد فقط على نوع القماش، والتطريز، وجودة الفصوص والأحجار المستخدمة".

