أرقى موائد الإفطار الرمضانية في دبي

مع بدء غروب الشمس فوق أفق المدينة، ينبض ذا ريستورانت بأجواء رمضانية دافئة، حيث يُرحّب بالضيوف لتقديم تجربة إفطار مميزة. حيث يقدم بوفيه إفطار غني ومعد بعناية، يجمع بين الأطباق العربية المختارة وتشكيلة من المأكولات العالمية، يرافقها مجموعة من المشروبات المنعشة وتشكيلة شهية من الحلويات الرمضانية التقليدية. ومع إطلالات خلابة على أفق المدينة وعزف حي على آلة العود توفّر هذه الوجهة أجواءً مريحة وداعية للاسترخاء، لتكون المكان المثالي للاحتفاء بروح الشهر الفضيل.