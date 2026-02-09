أرقى موائد الإفطار الرمضانية في دبي

بحلول شهر رمضان المبارك، تتحول دبي إلى أيقونةٍ تفيض بالروحانية والرقي، حيث تتسابق الفنادق والوجهات الرائدة لابتكار تجارب إفطار تتجاوز حدود المألوف. إنها دعوة للتأمل والاستمتاع بلحظاتٍ من السكينة، وسط أجواءٍ تدمج بين الأصالة العربية العريقة وفخامة العصر الحديث، لترسم لوحةً تذكارية تجمع العائلات والأحبة حول موائد سُخرت لإرضاء أدق الأذواق.
بين الإطلالات البانورامية على أفق المدينة المتلألئ والجلسات الهادئة على ضفاف الخليج العربي، تتنوع الخيارات لتقدم مزيجاً فريداً من محطات الطهي الحية، والأطباق التي تحكي قصص التراث برؤيةٍ عصرية. في السطور التالية، نستعرض مجموعة من أرقى الوجهات الرمضانية لعام 2026، والتي تم اختيارها بعناية لتعكس جوهر الكرم الإماراتي في أبهى صوره.
خيمة أساطير - منتجع أتلانتس النخلة
تعد خيمة "أساطير" في منتجع أتلانتس النخلة وجهة أيقونية تجمع بين فخامة التصميم وأصالة التراث العربي، بإطلالات ساحرة على الخليج العربي وقدرة استيعابية تصل إلى 1,730 ضيفًا. يقدم الشيف علي البرجي بوفيه إفطار غني يتبدل طابعه بين الليالي العربية، العالمية، والخليجية، ويتميز بمحطات طهي حية تشمل الخروف المشوي، الكبة الصاجية، والفتة الملكية، وسط أجواء تكتمل مع أنغام الموسيقى العربية الحية.
الإفطار (من الإثنين إلى الخميس): 295 درهمًا للفرد.
(من الجمعة إلى الأحد): 325 درهمًا للفرد.
الأطفال: مجانًا (تحت 4 سنوات)، خصم 50% (من 4 إلى 11 سنة)، السعر الكامل (من 12 سنة وما فوق)
فندق جيه ايه أوشن فيو، جي بي آر - مطعم أكوا
يقدّم مطعم أكوا بوفيه إفطار رمضاني كلاسيكي مستوحى من النكهات العربية التقليدية، يضم محطات طهي حية، والتمر، والعصائر الرمضانية، والقهوة العربية، إلى جانب عزف حي على آلة العود. وتمتزج أجواء الجلسة بين راحة المساحات الداخلية ومتعة الجلوس في التراس الخارجي.
يوميًا طوال شهر رمضان، من الساعة 6:00 مساءً حتى 10:00 ليلًا
السعر: 199 درهما للشخص البالغ.
95 درهمًا للطفل
سينتارا ميراج بيتش دبي- مطعم شيش
يحتفي مطعم شيش بروح شهر رمضان المبارك عبر تقديم بوفيه إفطار متفرد يجمع بين النكهات المحلية الأصيلة وكرم الضيافة الدافئ، وذلك في أجواء هادئة على تراسه العلوي الذي يطل على مياه البحر. ويستقبل البوفيه ضيوفه يومياً من وقت الغروب وحتى الساعة 10:30 مساءً، حيث يزخر بتشكيلة سخية من الأطباق العربية المختارة بعناية، إلى جانب خيارات عالمية مفضّلة ترضي كافة الأذواق.
السعر: 190 درهم للشخص.
95 درهم للأطفال من 6 إلى 12 عاماً، مجانًا للأطفال دون 6 سنوات.
فندق العنوان سكاي فيو- ذا ريستورانت
مع بدء غروب الشمس فوق أفق المدينة، ينبض ذا ريستورانت بأجواء رمضانية دافئة، حيث يُرحّب بالضيوف لتقديم تجربة إفطار مميزة. حيث يقدم بوفيه إفطار غني ومعد بعناية، يجمع بين الأطباق العربية المختارة وتشكيلة من المأكولات العالمية، يرافقها مجموعة من المشروبات المنعشة وتشكيلة شهية من الحلويات الرمضانية التقليدية. ومع إطلالات خلابة على أفق المدينة وعزف حي على آلة العود توفّر هذه الوجهة أجواءً مريحة وداعية للاسترخاء، لتكون المكان المثالي للاحتفاء بروح الشهر الفضيل.
السعر: بوفيه إفطار مع مشروبات خفيفة بسعر 285 درهمًا للشخص الواحد