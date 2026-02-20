"أبوظبي للدفاع المدني" تتصدر مـشهد العطاء في الـمير الرمضاني

في مشهدٍ يعكس أسمى قيم التكافل الاجتماعي المتجذرة في الهوية الإماراتية، أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن مشاركتها الفاعلة في مبادرة تجهيز "المير الرمضاني"، والتي تأتي تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. جرى تنفيذ المبادرة بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف ترسيخ ثقافة المنح والعطاء التي تميز المجتمع الإماراتي خلال الشهر الفضيل.

دعم الأسر المستحقة وتعزيز التضامن

شهدت الفعالية مشاركة واسعة في عمليات تجهيز وإعداد صناديق "المير الرمضاني"، والتي تم رفدها بمجموعة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية والاحتياجات الضرورية. وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لبدء عمليات التوزيع على الأفراد والأسر المستحقة، بما يضمن تلبية متطلباتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وتجسيداً لروح التضامن الإنساني التي تجمع كافة أطياف المجتمع تحت راية واحدة من العمل الخيري.

التزام بمستهدفات "عام الأسرة 2026"

وأكدت الهيئة أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم مستهدفات «عام الأسرة 2026»، حيث تضع الهيئة إسعاد المجتمع وتعزيز جودة حياة الأفراد في مقدمة أولوياتها. وتسعى من خلال هذه الأنشطة إلى ممارسة دورها المجتمعي الريادي، الذي يتجاوز مهامها العملياتية ليصل إلى عمق العمل التطوعي والإنساني، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط.

رسالة الحماية والخدمة المجتمعية

وفي تصريح لها، ثمنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مستوى التعاون والتنسيق العالي مع "أدنوك" و"الهلال الأحمر"، مؤكدة أن تظافر الجهود بين المؤسسات الوطنية هو الركيزة الأساسية لنجاح المبادرات المجتمعية الكبرى. وأوضحت الهيئة أن اهتمامها بتعزيز الخدمة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك يسير جنباً إلى جنب مع أداء رسالتها النبيلة المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات، ونشر مفاهيم الوقاية والسلامة العامة بين كافة أفراد المجتمع لضمان قضاء شهر فضيل آمن ومبارك.