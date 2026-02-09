أبوظبي تُطلق "مهرجان رمضان 2026" في أول تجمع شامل

سيفتح المهرجان أبوابه في وقت واحد في العين والظفرة من 20 فبراير إلى 1 مارس، قبل أن ينتقل إلى كورنيش أبوظبي من 27 فبراير إلى 8 مارس، مما يتيح لسكان الإمارة الوصول إلى البرنامج دون الحاجة للسفر إلى موقع مركزي واحد.