أبوظبي تُطلق "مهرجان رمضان 2026" في أول تجمع شامل

ستنطلق هذا العام مهرجانات عامة جديدة تركز على شهر رمضان في جميع أنحاء أبوظبي، مع برنامج يمتد لشهر كامل من العروض الثقافية والطعام والأسواق الليلية التي ستقام في ثلاث مناطق في الإمارة.
يُقام "مهرجان رمضان 2026" طوال الشهر الكريم ابتداءً من 20 فبراير، وتنظمه "هوية أبوظبي"، وسيقام في مدينة أبوظبي والعين والظفرة، مما يمثل المرة الأولى التي تنظم فيها العلامة التجارية للوجهة حدثاً رمضانياً موحداً يغطي مواقع متعددة.
تعكس هذه المبادرة مساعي أبوظبي الأوسع لتنشيط الأماكن العامة خلال شهر رمضان، مع خلق تجارب شاملة موجهة للعائلات ومتاحة للمقيمين والزوار على حد سواء.
سيعمل المهرجان يومياً من الساعة 8 مساءً حتى 2 صباحاً، بما يتماشى مع الساعات الاجتماعية بعد الإفطار، وسيتضمن "أحياء رمضانية" مخصصة في كل موقع، مصممة لإعادة خلق الأجواء المجتمعية المرتبطة تقليدياً بالشهر الفضيل.
ووفقاً لـ "هوية أبوظبي"، يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على التراث الإماراتي جنباً إلى جنب مع التقاليد الرمضانية المعاصرة، من خلال برنامج يمزج بين الثقافة والترفيه والمأكولات والتجزئة في أجواء مفتوحة.
التراث والأسواق وبرامج العائلية
تشكل العناصر الثقافية جزءًا أساسيًا من البرنامج، مع عروض مجدولة تشمل الرقصات الشعبية التقليدية مثل العيالة والحربية، وأمسيات شعرية، وعروض الخط العربي، وجلسات سرد قصص للأطفال. كما تم التخطيط لعروض موسيقية ومسرحية في مختلف المناطق.
سيقام سوق رمضاني مخصص طوال فترة المهرجان، مع ممرات مضاءة بالفوانيس وأكشاك تعرض الحرف اليدوية المحلية والسلع المصنوعة يدويًا والهدايا ذات الطابع الرمضاني. ويقول المنظمون إن التركيز ينصب على تجار التجزئة الصغار والمنتجات المميزة بدلاً من البائعين التجاريين الكبار.
سيتم تقديم عروض الطعام من خلال مجموعة مختارة من شاحنات الأغذية والمشروبات، التي تقدم المشروبات الرمضانية التقليدية، وخيارات السحور، والوجبات الخفيفة، لتلبية احتياجات الزوار المتأخرين والعائلات.
يعد الأطفال والعائلات جمهوراً مستهدفاً رئيسياً، مع ورش عمل تفاعلية، وعروض دمى، وأنشطة إبداعية، وألعاب مقررة في المواقع الثلاثة، مما يعكس الطلب المتزايد على الفعاليات الرمضانية التي تتسم بالثقافية والود العائلي في آن واحد.
ثلاث مناطق، تواريخ متفاوتة
سيفتح المهرجان أبوابه في وقت واحد في العين والظفرة من 20 فبراير إلى 1 مارس، قبل أن ينتقل إلى كورنيش أبوظبي من 27 فبراير إلى 8 مارس، مما يتيح لسكان الإمارة الوصول إلى البرنامج دون الحاجة للسفر إلى موقع مركزي واحد.
تشمل المواقع:
أدنيك العين (المنطقة الخارجية) – منطقة العين
منتزه مدينة زايد – منطقة الظفرة
كورنيش أبوظبي – مدينة أبوظبي
ستكون التذاكر مطلوبة للدخول وستتوفر عبر منصة "بلاتينيوم ليست" (Platinumlist)، على الرغم من عدم الإعلان عن تفاصيل الأسعار بعد.
جزء من حملة أوسع لفعاليات رمضان
يأتي الإطلاق في الوقت الذي تواصل فيه أبوظبي توسيع تقويم فعالياتها الرمضانية والشتوية، بناءً على شهية متزايدة للمهرجانات الثقافية في الهواء الطلق والأسواق الليلية خلال الأشهر الباردة.
وفي السنوات الأخيرة، عملت الإمارة بشكل متزايد على ترسيخ مكانة رمضان كفترة للتجمعات المجتمعية، والبرامج الفنية، والسياحة الداخلية، إلى جانب أهميته الدينية.
وذكرت "هوية أبوظبي" أن المهرجان يهدف إلى استكمال تقاليد المساجد والمجالس والأحياء القائمة بدلاً من استبدالها، مما يوفر خياراً إضافياً للعائلات والزوار الذين يبحثون عن أنشطة مسائية منظمة خلال الشهر الفضيل.