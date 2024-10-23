بينسون بينج
بينسون بينج
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NOالإمارات تلهم "بينسون بينج" لتقديم أطباق "سيتشوان" بلمسة عصرية

الشيف "بينج" يزور الإمارات للمشاركة في مهرجان تذوق الطعام في "شانغريلا" الذي سيستمر حتى 30 أكتوبر
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ويضيف قائلاً: "لقد ألهمتني أسالبب التقديم المبتكرة ومنحتني أفكاراً جديدة لمطبخي، وخاصة فيما يتعلق بالمطبخ الصيني ومأكولات سيشوان. إنه لأمر مثير أن ندمج النكهات التقليدية مع أساليب التقديم المعاصرة، مما يخلق أطباقاً تقدم متعة بصرية وحسية".

ويضيف قائلاً: "لقد ألهمتني أسالبب التقديم المبتكرة ومنحتني أفكاراً جديدة لمطبخي، وخاصة فيما يتعلق بالمطبخ الصيني ومأكولات سيشوان. إنه لأمر مثير أن ندمج النكهات التقليدية مع أساليب التقديم المعاصرة، مما يخلق أطباقاً تقدم متعة بصرية وحسية".

ويضيف قائلاً: "لقد ألهمتني أسالبب التقديم المبتكرة ومنحتني أفكاراً جديدة لمطبخي، وخاصة فيما يتعلق بالمطبخ الصيني ومأكولات سيشوان. إنه لأمر مثير أن ندمج النكهات التقليدية مع أساليب التقديم المعاصرة، مما يخلق أطباقاً تقدم متعة بصرية وحسية".

ويضيف قائلاً: "لقد ألهمتني أسالبب التقديم المبتكرة ومنحتني أفكاراً جديدة لمطبخي، وخاصة فيما يتعلق بالمطبخ الصيني ومأكولات سيشوان. إنه لأمر مثير أن ندمج النكهات التقليدية مع أساليب التقديم المعاصرة، مما يخلق أطباقاً تقدم متعة بصرية وحسية".

Khaleej Times - Arabic Edition
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