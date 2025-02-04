7 طرق لحياة أسهل مع نظام"آني" للدفع الفوري في الإمارات

تتغير طرق الدفع في الإمارات العربية المتحدة بسرعة، فقد ولت أيام البحث عن النقود أو انتظار التحويل المصرفي، فنظام الدفع الفوري في الإمارات العربية المتحدة، "آني"، يجعل إرسال واستلام الأموال مريحاً وسهلاً.

سواء كنت تقوم بتحويل الأموال إلى أحد أفراد عائلتك، أو تتقاسم فاتورة العشاء مع أصدقائك، أو تتسوق في محل أو متجر الكرك المفضل لديك، فإن "آني" ينجز ذلك في ثوانٍ - بدون أرقام حساب طويلة، أو أرقام "أيبان" البنوك، بدون انتظار، أو ضجة. ولكن ما الذي يفعله بالضبط، وكيف يمكن لسكان الإمارات العربية المتحدة استخدامه؟

فيما يلي 7 طرق تجعل الحياة أسهل لمستخدمي "آني" في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

1- إرسال الأموال على الفور - لا حاجة إلى أرقام الحسابات البنكية

هل حاولت إرسال الأموال من قبل واضطررت إلى البحث عن رقم الحساب البنكي وأرقام أخرى طويلة ومعقدة؟ مع "آني"، يمكنك تحويل الأموال في أقل من 10 ثوانٍ باستخدام رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة فقط. لا داعي لحفظ الأرقام أو إضافة أسماء المستفيدين أو انتظار وصول التحويلات. سواء كنت تدفع الإيجار أو ترسل الأموال إلى صديقك أو تسدد حصتك من الفاتورة، فإن "آني" يسهل عليك عملية تحويل الأموال.

2. أصبح طلب المال أبسط الآن - "آني" يجعل الأمر سهلاً

قد تكون مطالبة الناس للحصول على المال أمراً غير مريح أو محبب، سواء كان ذلك لتشارك الإيجار مع زميلك في السكن، أو الحصول على تعويض عن تذاكر حفل موسيقي، أو جمع مساهمات لهدية جماعية، تعمل ميزة "طلب الدفع" في "آني" على التخلص من هذه الإحراجات من خلال السماح للمستخدمين بإرسال طلب ببضع نقرات فقط. ما عليك سوى فتح التطبيق وتحديد جهة الاتصال وإدخال المبلغ والنقر فوق "طلب" - دون الحاجة إلى تذكيرات محرجة أو رسائل متبادلة. يتلقى المستلم إشعاراً ومن خلال الموافقة عليه يتم الدفع على الفور، مما يجعل استرداد الديون أكثر سلاسة وبدون إحراج.

3. تجنب الإحراج في تقسيم الفواتير

من منا لم يمر بهذه التجربة - يدفع شخص ما الفاتورة كاملة في مطعم، وفجأة، يبدأ في محاولة معرفة من يدين بماذا. تعمل ميزة تقسيم الفاتورة من "آني" على تجنب التوتر الناتج عن مشاركة الفواتير. ما عليك سوى إرسال طلب تقسيم الفاتورة، ويمكن لأصدقائك تسديد المبلغ المترتب عليهم في ثوانٍ، مباشرة من حسابهم المصرفي أو محفظتهم. يجعل "آني" الأمر بسيطاً، فلا حاجة إلى العمليات الحسابية أو التقريب أو المطالبة بالدفعات المتأخرة.

4. مسح رمز الاستجابة السريعة والدفع فوراً - لا حاجة إلى النقود أو البطاقات المصرفية

هل تحتاج إلى سداد مبلغ لشخص ما على الفور؟ يبسط تطبيق "آني" المعاملات بين الأشخاص للغاية. لا حاجة إلى النقود أو البطاقات المصرفية أو تفاصيل البنك الطويلة - ما عليك سوى مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بتطبيق آني والتحويل فوراً. يضمن تطبيق "آني" تحويل الأموال في ثوانٍ سواء كنت تسدد مبلغاً لصديق أو تدفعه لفرد من أفراد العائلة أو لأحد الباعة المحليين. حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية تقليدية، يعمل تطبيق آني على سد الفجوة، مما يجعل المدفوعات الرقمية في متناول الجميع. إنه سريع وآمن ومصمم للتحويلات المالية اليومية - في أي وقت وفي أي مكان.

5. يتوافق مع الحسابات المصرفية والمحافظ وبطاقات الرواتب

ليس لكل شخص في الإمارات العربية المتحدة حساب مصرفي تقليدي - ولكن هذا لا يعني أنهم لن ينعموا بالراحة وسهولة استخدام المدفوعات الرقمية. تم تصميم "آني" ليكون شاملاً، مما يسمح للمستخدمين بإرسال واستلام الأموال بين المحافظ الرقمية والبطاقات المدفوعة مسبقاً. سواء كان الشخص يستخدم بطاقة مدفوعة مسبقاً أو يفضل استخدام محفظة، فإن آني يضمن مشاركة الجميع في الاقتصاد الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، ولمزيد من البساطة، يتوفر آني أيضاً من خلال تطبيق البنك المفضل لديك - مما يوفر لك الدفع بطريقة مريحة، بغض النظر عن مكان البنك الذي تتعامل معه.

6. احتفظ بكل حساباتك المصرفية في مكان واحد

إذا كان لديك حسابات مصرفية متعددة، فإن "آني" يبسط هذا الأمر من خلال السماح لك بربط الحسابات من بنوك مختلفة في مكان واحد. بدلاً من التبديل بين تطبيقات الخدمات المصرفية، يمكنك اختيار الحساب الذي تريد إرسال واستلام الأموال منه، من خلال تطبيق آني.

7. التأكيد الفوري - اكتمال عملية الدفع في ثوانٍ

مع "آني"، تتم معالجة كل معاملة في الوقت الفعلي، ويتلقى المستخدمون تأكيداً فورياً بمجرد إرسال الأموال أو استلامها. لا حاجة للانتظار أو التحقق لاحقاً - كما يوفر آني تحديثات فورية، مما يضمن معرفة كل من المرسل والمستلم بأن عملية الدفع قد تمت. سواء كنت تقوم بتحويل الأموال أو الدفع مقابل خدمة أو إجراء عملية شراء، فإن التأكيد الفوري يوفر سهولة وثقة أكبر للمتعاملين في كل عملية دفع.

فوري، مريح، سهل - "آني" هو شريكك الدائم

مع أكثر من مليون مشترك فعلي، أصبح "آني" طريقة الدفع الفوري المفضلة في الإمارات العربية المتحدة، فهو فوري ومريح وسهل ومناسب للجميع - من الأفراد الذين يستخدمونه في عمليات الدفع المتعلقة بمعاملات الحياة اليومية إلى الشركات التي تتطلع إلى تبني مستقبل خالٍ من النقد.