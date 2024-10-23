"بوتيكات" تدشن أضخم خصومات"بلاك فرايداي"في الشرق الأوسط

على خُطى الريادة في عالم التجارة الرقمية، تُدشّن "بوتيكات" اليوم الأربعاء حملة خصومات"بلاك فرايداي" Black Friday المميزة، والتي تعدّ التخفيضات الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، إذ تاتي حملة الخصومات هذه لتنطلق بعروض استثنائية وتخفيضات حصرية وذلك ضمن الشراكات الاستثنائية التي تجمع "بوتيكات" مع أكبر الشركات العالمية والمحلية.

وفي هذا السياق، أكد سعادة راشد الجليبي نائب الرئيس التنفيذي لدى "بوتيكات" أن تخفيضات"بلاك فرايداي" Black Friday لهذا العام تضم تشكيلات واسعة من أكثر من 100,000 منتج من المنتجات المميزة التي يستعرضها التطبيق الرائد، مضيفاً أن الخصومات التي تطلقها الشركة تنطلق بتوقيع أكثر من 1,300 علامة تجارية عالمية ومحلية.

وأوضح سعادة الجليبي أن هذه الحملة المميزة انطلقت لتتماشى مع الخطط الرائدة التي تحققها "بوتيكات"، والتي تنسجم مع إنجاز المزيد من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها أن تعزز من النمو التجاري لدى الشركة، مشيراً إلى أن بوتيكات تواصل العمل وفق رؤيتها لتقديم تجربة تسوّق استثنائية ومواكبة تطلّعات عملائها، بالإضافة إلى إرضاء مختلف الأذواق والاحتياجات على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط.