"بريتانيا جلوبال ماركيتس" تلغي عضويتها وترخيصها لدى بورصة دبي و"الأوراق المالية" بأثر فوري

أعلنت شركة"بريتانيا جلوبال ماركيتس ليمتيد" Britannia Global Markets Limited في بيان للعملاء يوم 22 نوفمبر الجاري أنها بصدد إلغاء عضويتها في بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX)، بالإضافة إلى إلغاء ترخيص الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) وذلك بأثر فوري.

إخلاء المسؤولية

وأوضحت الشركة أن الغرض من هذا البيان هو تقديم معلومات فقط، ولا ينبغي اعتباره بأي حال من الأحوال توصية باتخاذ إجراء معين أو نصيحة استثمارية، مؤكدة أنه لا يُقصَد منه أن يُشكِّل عرضاً أو طلباً لشراء أو بيع أي أدوات مالية أو تأكيداً رسمياً لأي صفقة.

وأشارت إلى أن الآراء والتقديرات والافتراضات الواردة هنا تم إصدارها كما في تاريخ هذا البيان وتخضع للتغيير دون إشعار مُسبق، لافتة ألى أنه تم إعداد هذا البيان استناداً إلى معلومات، بما فيها أسعار السوق والبيانات والمعلومات الأخرى، التي يُعتَقد أنها موثوقة؛ ومع ذلك، لا تضمن"مجموعة بريتانيا المالية" Britannia Financial Group ولا شركة" بريتانيا جلوبال ماركيتس" Britannia Global Markets اكتمالها أو دقتها.

وأوضحت أن جميع أسعار السوق وبيانات السوق الواردة في هذا البيان أو المرفقة به هي بيانات استرشادية وتخضع للتغيير دون إشعار مُسبق، مؤكدة أن الأداء السابق ليس مؤشراً على النتائج المستقبلية.

توفير خدمات الصيرفة والخدمات المالية

وقالت "مجموعة بريتانيا المالية Britannia Financial Group التي تمتلك تاريخاً حافلاً بتوفير خدمات الصيرفة والخدمات المالية. إن قِسْمَي"بريتانيا جلوبال ماركيتس" Britannia Global Markets و"Britannia Global Investmentsبريتانيا جلوبال للاستثمار" الخاضعين لرقابة هيئة السلوك المالي (FCA) هما قسم الوساطة التابع لـ مجموعة بريتانيا الماليةBritannia Financial Group في المملكة المتحدة وجميع أنحاء أوروبا، والذي يوفر الخبرة في تداول السلع والأسهم وصرف العملات الأجنبية (FX) والمشتقات المالية.

هذا وتقدم "بريتانيا" Britannia خدماتها للعملاء من جميع أنحاء العالم عبر البورصات الرئيسية على مستوى العالم.

ويرتكز نهج"بريتانيا" Britannia على فلسفة قائمة على التوجه نحو العميل، وليس المنتج، :" فنحن نؤمن بأن جودة الخدمات والعلاقات المُتَجَذِرة مع عملائنا هما ما يميزنا في طريقة عملنا، ما يجعلنا الشركة الرائدة في الخدمات المالية والتداول للمؤسسات".

وتقدم"بريتانيا" Britannia خدماتها الاستثمارية ضمن قسم الاسثتمارات العالمية للمؤسسات والشركات والأفراد ذوي الثروات العالية جداً من جميع أنحاء العالم في مجالات أسهم الشركات وعقود الفروقات (CFDs) والدخل الثابت وعقود إعادة الشراء (REPO) وصرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية في جميع البورصات الرئيسية حول العالم.

وقالت الشركة:"نحن وكالة مُنَفِّذة ذات خبرة عالية في إدارة الأصول المتعددة للمستثمرين الأكثر مرونة وابتكاراً في العالم، ويوفر فريقنا من المهنيين ذوي الخبرة في مجال المبيعات والتداول تغطية عالمية في تقديم خدمات المبيعات والتنفيذ دون اتباع نهج "حل واحد يناسب الجميع".

وأضافت:"تقدم شركتنا العريقة للاستثمارات الأوروبية ذات العائد الثابت قدراتها في المبيعات والتداول للمستثمرين من المؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) وخارجها، وذلك في مجال الأسواق الناشئة والسندات الحكومية وسندات الشركات والديون مرتفعة العائد والديون المتعثرة والسندات القابلة للتحويل، إن تركيزنا المُنصَبّ على توفير الوصول الدائم للأسواق العالمية يُمكِّن عملاءَنا من إيجاد مصادر السيولة في جميع أنحاء العالم بكفاءة وسرية تامة".

وقالت :" توفر"بريتانيا" Britannia إمكانية الوصول إلى كامل مجموعة أسواق صرف العملات الأجنبية العالمية على منصتها. ويساعد فريق الدعم المتمرس لدينا عملاءَنا في تقليل تأثير السوق مع تحسين سرعة إنجاز الصفقات وكفاءتها. كما يقدم مكتب صرف العملات الأجنبية لدينا مجموعة متكاملة من الخدمات للعملاء من المؤسسات، بما في ذلك ترتيبات التنفيذ والمقاصة والحفظ".

وأضافت:" توفر الفِرق المتخصصة في العقود الآجلة وعقود الخيارات خدمات الوساطة المالية بأسعار تنافسية للعملاء المهنيين من المؤسسات والأفراد على حدٍ سواء. وتضم مكاتب التداول لدينا وسطاء محترفين لديهم الخبرة اللازمة للتداول بكفاءة، حتى في أكثر الفترات تقلبًا في الأسواق. تساعد Britannia العملاء من الأفراد والمؤسسات على التداول والتحوط بفاعلية حتى في ظل الظروف الأكثر صعوبة، مما يُمكِنهم من تحقيق التوازن وتعويض تعرضهم للخسائر".

وجدير بالذكر أن مقر"مجموعة بريتانيا المالية" Britannia Financial Group يقع في قلب مدينة لندن. حيث توفر"بريتانيا" Britannia خدمات الوساطة في الأوراق المالية وصرف العملات الأجنبية والسلع والحفظ، وتُعَد واحدة من أعرق مؤسسات الخدمات المالية في المملكة المتحدة، ولكونها تمتلك كيانين مُرخّصَين من قِبل هيئة السلوك المالي (FCA) ضمن المجموعة. تغطي"بريتانيا" Britannia المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وذلك لتلبية احتياجات قاعدة عملائها الدوليين من المؤسسات والشركات والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات الكبيرة جدًا، كما أن شركة"بريتانيا جلوبال ماركيتس" Britannia Global Markets مُرخّصَة من قِبل هيئة السلوك المالي وخاضعة لرقابتها بموجب رقم القيد 114159، وهي عضو في بورصة لندن وهيئة العقود الآجلة الأوروبية.

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