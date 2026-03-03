"بريتانيا جلوبال ماركتس" تُعلن إلغاء رخصة هيئة سوق المال لنشاط الوساطة لدى "بورصة دبي للذهب والسلع"

فلسفة عمل تركز على العميل لا المنتج

ترتكز رؤية بريتانيا على فلسفة تتمحور حول العميل بوصفه محور جميع المبادرات، حيث تضع جودة الخدمات والاستدامة في العلاقات المهنية طويلة المدى ضمن أولوياتها.

ويؤكد هذا التوجّه التزام الشركة بسياسة تميّز جوهرها في الخبرة والشفافية والموثوقية، وهو ما جعلها من أبرز المؤسسات في قطاع الخدمات المالية والمؤسسية.

نطاق عالمي لخدمة المستثمرين والمؤسسات

تقدّم Britannia Financial Group خدماتها الاستثمارية المتخصصة للمؤسسات والشركات والأفراد ذوي الثروات الكبيرة عبر قسم الاستثمارات العالمية، وتشمل هذه الخدمات أدوات مالية متنوعة مثل أسهم الشركات، وعقود الفروقات (CFDs)، والدخل الثابت، وعقود إعادة الشراء (REPO)، وصرف العملات الأجنبية، والمشتقات المالية.

وتنتشر أنشطتها في مختلف البورصات الكبرى حول العالم، مستفيدةً من خبراتها في إدارة الأصول المتعددة ومواكبة الأسواق عالية الديناميكية.

ويقدّم فريقها المتخصص في المبيعات والتداول خدمات تنفيذ مخصصة بعيدًا عن النهج النمطي القائم على "حل واحد يناسب الجميع"، بما يضمن تلبية احتياجات متنوعة للمستثمرين الأكثر تطورًا وابتكارًا في العالم.

خبرة راسخة في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

تضم الشركة وحدة استثمارات أوروبية مخصصة لأدوات الدخل الثابت، توفر قدرات متميزة في مجالي المبيعات والتداول للمؤسسات عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، إضافة إلى أسواق أخرى.

وتشمل مجالات تخصصها الأسواق الناشئة، والسندات الحكومية، وسندات الشركات، والديون مرتفعة العائد، والديون المتعثرة، والسندات القابلة للتحويل.

ويُركّز نهج الشركة على ضمان الوصول الدائم إلى مصادر السيولة العالمية، ما يمنح عملاءها القدرة على تنفيذ صفقاتهم بكفاءة عالية وسرية تامة.

خدمات متكاملة في قطاع العملات الأجنبية والعقود الآجلة

توفر بريتانيا وصولًا مباشرًا إلى مجموعة واسعة من أسواق صرف العملات الأجنبية العالمية من خلال منصتها الخاصة، مدعومة بفريق دعم فني وتداول متمرس يعزز كفاءة الصفقات وسرعتها.

ويقدّم مكتب الفوركس التابع لها مجموعة من الخدمات المتكاملة للمؤسسات المالية، تشمل ترتيبات التنفيذ، والمقاصة، وخدمات الحفظ.

كما تضم وحداتها المتخصصة بالعقود الآجلة وعقود الخيارات وسطاء محترفين قادرين على تنفيذ التداولات بفعالية حتى في فترات تقلب الأسواق، ما يتيح للعملاء تحقيق التوازن والتحوط ضد المخاطر المحتملة.

مؤسسة مالية بريطانية ذات حضور عالمي

يقع المقر الرئيسي لـ Britannia Financial Group في قلب مدينة لندن، وتُعتبر من أبرز مؤسسات الوساطة والخدمات المالية في المملكة المتحدة.

وهي تمتلك كيانين مرخّصَين بالكامل من قبل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وتغطي خدماتها مناطق واسعة تشمل المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا.

وتستهدف الشركة قاعدة عملاء دوليين تضم المؤسسات الاستثمارية، الشركات، المكاتب العائلية، والأفراد ذوي الثروات الكبيرة جدًا.

كما أن شركة Britannia Global Markets مسجلة وخاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي بموجب رقم القيد (114159)، وهي عضو في بورصة لندن وفي هيئة العقود الآجلة الأوروبية.

معلومات الاتصال والمزيد من التفاصيل

الموقع الإلكتروني: https://www.britannia.com/

لينكدإن – المجموعة: Britannia Financial Group Limited

لينكدإن – الشركة: Britannia Global Markets Limited

إخلاء المسؤولية

الغرض من هذا البيان هو تزويد الجمهور بالمعلومات فقط، ولا يُعدّ بأي حال من الأحوال توصية استثمارية أو دعوة لاتخاذ إجراء مالي محدد.

ولا يمثل عرضًا أو طلبًا لشراء أو بيع أي أدوات مالية أو تأكيدًا رسميًا لأي صفقة.

تُعبّر الآراء والتقديرات الواردة عن الوضع كما كان في تاريخ إصدار البيان، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.

وقد أُعدّت المعلومات استنادًا إلى مصادر وسوق بيانات يُعتقد أنها موثوقة، غير أن Britannia Financial Group أو Britannia Global Markets لا تضمن دقتها أو اكتمالها.

جميع أسعار السوق والمعلومات المشار إليها إرشادية وقابلة للتعديل في أي وقت، كما أن الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.