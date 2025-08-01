المال بلا حدود: كيف تُعيد التكنولوجيا تشكيل تحويلات الأموال الخليجية

تشهد تحويلات الأموال عبر الحدود داخل دول الخليج تطوراً سريعاً، مدفوعة بتوقعات المستهلكين المتغيرة حول الراحة والسرعة.

تشارك "سليمة غوتييفا"، نائب الرئيس ومدير"فيزا" Visa في الإمارات العربية المتحدة، رؤيتها حول تدفقات الأموال في منطقة مجلس التعاون الخليجي، كاشفةً عن الأسباب التي تدفع البنوك الإماراتية لإيلاء اهتمام أكبر لهذه التحولات.

وفقاً للبنك الدولي، تُعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من بين أكثر ممرات التحويلات نشاطاً على مستوى العالم، حيث تُحوّل مليارات الدولارات سنوياً. وقد وُصفت المدفوعات عبر الحدود بأنها شريان حياة وعائق في الوقت نفسه. فلماذا يبقى هذا الأمر الأساسي بهذا التعقيد؟

ترى "غوتييفا" أنه سؤال منطقي. "تحويل الأموال عبر الحدود يجب أن يكون سهلاً مثل إرسال رسالة، لكن البنية التحتية القديمة، واللوائح غير المتسقة، والاتصال المتقطع تجعله أصعب مما ينبغي. إذا رغبت عائلة بإرسال أموال لأحبائها، أو أرادت شركة إدارة مدفوعات الموردين عبر البلدان، فإن التأخير والرسوم المرتفعة هي أكثر من مجرد إزعاج، إنها عبء حقيقي. هذه هي الفجوة التي نحاول معالجتها."

المرونة وسهولة الاستخدام: المعيار الجديد لتحويل الأموال

حول كيفية تأثير الترابط المتزايد في مجال المدفوعات العالمية على طريقة إرسال واستلام الأموال من وجهة نظر المستخدم، توضح غوتييفا: "إنه سؤال رائع، ويعود الأمر حقاً إلى الخيار. ما يريده الناس هو اختيار كيفية إرسال واستلام الأموال، سواء كان ذلك عبر بطاقة، حساب مصرفي، أو محفظة هاتف متحرك، والتأكد من أنها ستعمل بسلاسة. هنا يأتي دور Direct Visa، التي تتيح هذه المرونة من خلال الاتصال بأكثر من 11 مليار نقطة وصول عالمياً، سواء كانت بطاقات، حسابات بنكية، أو محافظ رقمية."

صُممت Visa Direct لمنح الناس إمكانية الوصول بالشروط التي يفضلونها، عبر القنوات التي يستخدمونها ويثقون بها بالفعل. لذا، بالنسبة لشخص في دولة الإمارات، على سبيل المثال، يرغب في إرسال أموال إلى فرد من العائلة في الخارج، قد يعني ذلك اختيار الطريقة الأفضل للطرفين، من دون القلق بشأن وصول الأموال أو المدة التي ستستغرقها. الهدف هو تحقيق البساطة دون أي مساومة.