المال بلا حدود: كيف تُعيد التكنولوجيا تشكيل تحويلات الأموال الخليجية
تشهد تحويلات الأموال عبر الحدود داخل دول الخليج تطوراً سريعاً، مدفوعة بتوقعات المستهلكين المتغيرة حول الراحة والسرعة.
تشارك "سليمة غوتييفا"، نائب الرئيس ومدير"فيزا" Visa في الإمارات العربية المتحدة، رؤيتها حول تدفقات الأموال في منطقة مجلس التعاون الخليجي، كاشفةً عن الأسباب التي تدفع البنوك الإماراتية لإيلاء اهتمام أكبر لهذه التحولات.
وفقاً للبنك الدولي، تُعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من بين أكثر ممرات التحويلات نشاطاً على مستوى العالم، حيث تُحوّل مليارات الدولارات سنوياً. وقد وُصفت المدفوعات عبر الحدود بأنها شريان حياة وعائق في الوقت نفسه. فلماذا يبقى هذا الأمر الأساسي بهذا التعقيد؟
ترى "غوتييفا" أنه سؤال منطقي. "تحويل الأموال عبر الحدود يجب أن يكون سهلاً مثل إرسال رسالة، لكن البنية التحتية القديمة، واللوائح غير المتسقة، والاتصال المتقطع تجعله أصعب مما ينبغي. إذا رغبت عائلة بإرسال أموال لأحبائها، أو أرادت شركة إدارة مدفوعات الموردين عبر البلدان، فإن التأخير والرسوم المرتفعة هي أكثر من مجرد إزعاج، إنها عبء حقيقي. هذه هي الفجوة التي نحاول معالجتها."
المرونة وسهولة الاستخدام: المعيار الجديد لتحويل الأموال
حول كيفية تأثير الترابط المتزايد في مجال المدفوعات العالمية على طريقة إرسال واستلام الأموال من وجهة نظر المستخدم، توضح غوتييفا: "إنه سؤال رائع، ويعود الأمر حقاً إلى الخيار. ما يريده الناس هو اختيار كيفية إرسال واستلام الأموال، سواء كان ذلك عبر بطاقة، حساب مصرفي، أو محفظة هاتف متحرك، والتأكد من أنها ستعمل بسلاسة. هنا يأتي دور Direct Visa، التي تتيح هذه المرونة من خلال الاتصال بأكثر من 11 مليار نقطة وصول عالمياً، سواء كانت بطاقات، حسابات بنكية، أو محافظ رقمية."
صُممت Visa Direct لمنح الناس إمكانية الوصول بالشروط التي يفضلونها، عبر القنوات التي يستخدمونها ويثقون بها بالفعل. لذا، بالنسبة لشخص في دولة الإمارات، على سبيل المثال، يرغب في إرسال أموال إلى فرد من العائلة في الخارج، قد يعني ذلك اختيار الطريقة الأفضل للطرفين، من دون القلق بشأن وصول الأموال أو المدة التي ستستغرقها. الهدف هو تحقيق البساطة دون أي مساومة.
عوامل التحول: السرعة، الشفافية، والثقة
تُشير غوتييفا إلى أن التحول نحو المرونة وسهولة الاستخدام كمعيار طبيعي في المدفوعات عبر الحدود مدفوع بعدة عوامل تشمل توقعات المستخدمين المتطورة وتحسينات البنية التحتية الأساسية. "السرعة هي جزء واحد فقط من الأمر. اليوم، يريد الناس الشفافية، ومعرفة موعد وصول أموالهم، والثقة في أنها لن تتعثر في عملية تستغرق عدة أيام."
"نحن نمكّن التحويلات في الوقت الفعلي تقريبًا عبر أكثر من 190 دولة ومنطقة، ولكن الأهم من ذلك، أننا نجعل هذه العملية أكثر تلبية لمتطلبات الناس وتوقعاتهم. في دولة الإمارات، على سبيل المثال، يتوقع العديد من المستهلكين الآن إرسال الأموال باستخدام رقم هاتف فقط، بفضل أدوات مثل Visa+. هذا النوع من التقدم مهم لأنه يقلل الأخطاء، ويبني الثقة، ويعيد تشكيل نظرتنا للمدفوعات عبر الحدود."
Visa+: تبسيط التحويلات بالأسماء وأرقام الهواتف
حول تأثير Visa+ على منظور الناس لإرسال الأموال، توضح غوتييفا أن التحويلات المستندة إلى الأسماء المستعارة تدور حول السهولة والثقة. "إنها مفيدة بشكل خاص في مناطق مثل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يرسل الأشخاص الأموال غالبًا إلى الأصدقاء، الأقارب، أو الشركاء داخل نفس الشبكة. بدأنا في دولة الإمارات، والبحرين، وقطر – ونرى اهتمامًا قويًا عبر ممرات أخرى. في النهاية، نريد أن يكون هذا معيارًا عبر تدفقات التحويلات الرئيسية – إرسال الأموال إلى اسم أو رقم هاتف، وليس سلسلة من أرقام الحسابات."
خدمات التحويلات في الإمارات: نحو الذكاء والكفاءة
تؤكد غوتييفا أن الأموال التي تتحرك بسرعة تُسرع الاقتصادات. "أكثر من نصف التحويلات داخل دول مجلس التعاون الخليجي تذهب نحو أنشطة الأعمال، من شراء السلع إلى صفقات العقارات. عندما تكون هذه التحويلات بطيئة أو باهظة الثمن، تتباطأ وتيرة العمل أيضًا. ولكن عندما تكون سريعة وموثوقة، وبأسعار معقولة، فإنها تعزز الزخم وتشجع التجارة، والاستثمار، والروابط الاقتصادية الأعمق عبر المنطقة. وبهذا المعنى، فإن المدفوعات السلسة ليست مجرد قضية مالية. إنها ميزة استراتيجية."
وعن كيفية تكيف خدمات التحويلات في الإمارات مع التوقعات المتغيرة والسكان المتمرسين رقميًا، تقول: "في دولة الإمارات، نشهد تحول خدمات التحويلات نحو سرعة أكبر، ومرونة، واستجابة لاحتياجات المستخدم الفردية. الأمر لا يقتصر على المعاملات الأسرع، بل بالمعاملات الأكثر ذكاءً. يتطلع المستهلكون إلى القدرة على جدولة التحويلات، وتلقي تحديثات في الوقت الفعلي، وتعديل المدفوعات أثناء التنقل. أصبحت المنصات التي تعتمد على الهاتف أولاً والتي تقدم واجهات سهلة الاستخدام وتفضيلات اللغة هي المعيار. المستهلكون الإماراتيون، وخاصة المستخدمون الأصغر سنًا والذين يتمتعون بالخبرات الرقمية، يتوقعون أن يكون إرسال الأموال مثل أي تفاعل رقمي آخر – سريع، آمن، ويتحكم به المستخدم. وتلعب اللوائح التنظيمية أيضًا دورًا في تمكين هذه الابتكارات، مما يساعد على توفير مساحة يمكن أن تتعايش فيها الثقة والسهولة."
الآثار الإيجابية على الحياة اليومية والاقتصاد
تُشير غوتييفا إلى أن "حتى التحسينات الصغيرة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا. عندما يصبح إرسال الأموال إلى صديق أو مورد في بلد آخر بسيطًا مثل الدفع لكوب القهوة، فإن ذلك يغير ما يتوقعه الناس من الخدمات المالية. هذه اللحظات تبني المرونة، وتقوي العلاقات، وتفتح آفاقاً جديدة للأفراد والاقتصاد بصورة عامة، وهذا هو التأثير الذي نتطلع إليه."