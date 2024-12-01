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أبوظبي: 2000 درهم غرامة الخروج من نوافذ المركبات وأسقفها خلال الاحتفال بالعيد الوطني
الخروج من نوافذ وسقف السيارات يستوجب 2000 درهم غرامة و23 نقطة سوداء وحجز السيارة 60 يوماً.
وجهت شرطة أبوظبي، اليوم الأحد، نصيحة لسائقي المركبات والركاب للاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل آمن خلال اليومين المقبلين لتجنب الغرامات والعقوبات.
حذرت شرطة أبوظبي، السكان من الخروج من نوافذ وسقف السيارات، لتجنب غرامة مالية قدرها 2000 درهم، و23 نقطة سوداء، إضافة إلى حجز سيارتهم لمدة 60 يوماً.
وتعني هذه المخالفة أنهم يقودون السيارة بطريقة تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وقالت الشرطة إن السائقين أو الركاب أو المشاة الذين يستخدمون بخاخات الحفلات سيتم تغريمهم بمبلغ 1000 درهم و6 نقاط مرورية.
وفي الشهر الماضي، حددت وزارة الداخلية الإماراتية المبادئ التوجيهية للاحتفال بعيد الاتحاد.
وقالت إنه لا يجوز تنظيم مسيرات أو تجمعات عشوائية، ولا يجوز القيام بأعمال بهلوانية أو عرقلة حركة المرور.