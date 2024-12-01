أبوظبي: 2000 درهم غرامة الخروج من نوافذ المركبات وأسقفها خلال الاحتفال بالعيد الوطني

حذرت شرطة أبوظبي، السكان من الخروج من نوافذ وسقف السيارات، لتجنب غرامة مالية قدرها 2000 درهم، و23 نقطة سوداء، إضافة إلى حجز سيارتهم لمدة 60 يوماً.