شركات الطيران الاقتصادي توسع خيارات السفر بالإمارات
أصبح بإمكان المقيمين في دولة الإمارات الآن الحصول على المزيد من الخيارات لاختيار وجهات سياحية جديدة بأسعار أقل بكثير مع قيام شركات الطيران الاقتصادي بتوسيع شبكاتها إلى وجهات شهيرة في أوروبا الغربية وجنوب شرق آسيا.
ويقول المطلعون على قطاع السفر أن العائلات الإماراتية والوافدين يختارون بشكل متزايد الرحلات الاقتصادية لتوفير المال، ليتمكنوا من الإنفاق على حجوزاتهم الفندقية خلال السفر.
وقدمت شركات الطيران منخفضة التكلفة في دولة الإمارات مثل العربية للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران أبوظبي، و"ويز إير" العديد من الوجهات الجديدة في مختلف المناطق، مما يسمح للمسافرين باستكشاف وجهات جديدة.
وتعمل شركات الطيران هذه على توسيع أساطيل طائراتها بشكل كبير، مما يسمح لها بخدمة وجهات تتجاوز دائرة سفرها خمس ساعات، مثل شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وجورجيا وأرمينيا وأماكن أخرى مماثلة.
وأعلنت العربية للطيران هذا الشهر عن إطلاق خدماتها إلى فيينا (النمسا) في ديسمبر 2024، حيث يتم بيع تذاكر ذهاب فقط إلى فيينا مقابل 399 درهماً إماراتياً فقط. كما أطلقت شركة الطيران التي يقع مقرها في الشارقة خدماتها إلى أثينا (اليونان) وكراكوف (بولندا) وفوكيت (تايلاند).
وتسيّر فلاي دبي أيضاً رحلات إلى مدينتي كورفو وسانتوريني اليونانيتين، ودوبروفنيك (كرواتيا) وأولبيا (إيطاليا). وبالمثل، تخدم شركات الطيران الأخرى منخفضة التكلفة العديد من الوجهات التي لا تخدمها شركات الطيران المتكاملة.
ومن المثير للاهتمام أن المقيمين في دولة الإمارات يمكنهم حجز تذاكر ذهاب وعودة إلى وجهات أوروبية على شركات الطيران الاقتصادية بأقل من 1977 درهماً إماراتياً بدون أمتعة و2140 درهماً إماراتياً مقابل 20 كيلوغراماً من الأمتعة المسموح بها. وهذا مقارنة بـ 3500 درهم إماراتي على متن شركة طيران تجارية كاملة الخدمات.
وعلى المستوى الإقليمي، توفر شركة طيران السلام العمانية منخفضة التكلفة بعض الرحلات الجوية المتصلة التي يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة منها.
وبحسب شركة الاستشارات في مجال الطيران (OAG)، زادت شركات الطيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط حصتها في السوق بنسبة واحد في المائة في يوليو 2024، لتصل إلى 28 في المائة. وتسجل شركات طيران أديل والعربية للطيران و فلاي دبي والجزيرة نمواً ثابتاً في يوليو، يتراوح بين 5 و 7 في المائة على أساس سنوي.
وقال راهيش بابو، مدير العمليات في شركة musafir.com، إن إضافة وجهات جديدة غير مخدمة سابقاً من قبل شركات الطيران منخفضة التكلفة تمنح المزيد من الخيارات للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف الوجهات بطريقة فعالة من حيث التكلفة.
"سوف تكون هناك فوائد في الأسعار وستتاح للعائلات المزيد من الخيارات لرحلات عطلاتهم إلى الوجهات السياحية الأوروبية والآسيوية الشهيرة."
التوفير في تذاكر الطيران والإنفاق على التجارب
وقال مير وسيم راجا، مدير قسم المؤتمرات والمعارض والعطلات في شركة كلداري لخدمات السفر الدولي (Galadari International Travel Services)، إن العديد من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة يختارون شركات الطيران منخفضة التكلفة لأن أسعار تذاكر الطيران أرخص ويمكنهم إنفاق الأموال التي يوفرونها على تجارب وفنادق ذات جودة أفضل.
وأضاف: "كان المقيمون يلغون خطط سفرهم إلى مثل هذه الوجهات السياحية الشهيرة التي تستغرق أكثر من خمس ساعات لأنها كانت تتجاوز ميزانياتهم. ولكن الآن، تخدم شركات الطيران منخفضة التكلفة العديد من الوجهات الجديدة. يرى الناس الآن أن مدة الرحلة هي مجرد ست ساعات فقط، لذلك يختارون شركات الطيران منخفضة التكلفة وينفقون المزيد على الفنادق الراقية والتجارب في الوجهة. الطلب يتزايد من قبل كل من العائلات الوافدة والإماراتية على مثل هذه الخيارات".
وقال شمشيد سي في، المستشار الأول لعمليات السفر الخارجي في شركة وايز فوكس للسياحة (Wisefox Tourism)، إن إطلاق طيران ويز إير أبوظبي كان بمثابة تغيير جذري في قطاع الطيران المحلي، وخاصة للمسافرين المهتمين بخفض الميزانية.
قال: "الآن، تسافر العائلات والشباب في مجموعات ويفضلون شركات الطيران الاقتصادية للرحلات الطويلة بسبب عامل القدرة على تحمل التكاليف".
توفير يصل إلى 1500 درهم
وأضاف مير وسيم راجا أن أسعار تذاكر الطيران على شركات الطيران منخفضة التكلفة أقل بنحو 1000 إلى 1500 درهم من شركات الطيران المتكاملة على الوجهات ذات الشعبية مثل فيينا وبوكيت، مما يسمح للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير حوالي 40 في المائة للشخص الواحد على تذاكر سفرهم.
وقال راهيش بابو إن العائلات في الإمارات العربية المتحدة يمكنها بسهولة توفير ما بين 30 إلى 35 في المائة من تكاليف رحلاتها الطويلة على متن شركات الطيران منخفضة التكلفة إلى الوجهات السياحية الشهيرة.
وأضاف: "إن الطلب على شركات الطيران الاقتصادي لمثل هذه الأماكن قوي ومتزايد. في السابق، كانت الأسر من الطبقة المتوسطة تسافر فقط إلى وجهات بعدها من ثلاث إلى أربع ساعات بسبب قيود الميزانية. ولكن الآن، يمكنهم الذهاب إلى الأماكن السياحية الشهيرة على نطاق أكثر من خمس ساعات بالطائرة بنفس التكلفة، وذلك بفضل شركات الطيران الاقتصادي التي قدمت وجهات جديدة".