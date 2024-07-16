شركات الطيران الاقتصادي توسع خيارات السفر بالإمارات

أصبح بإمكان المقيمين في دولة الإمارات الآن الحصول على المزيد من الخيارات لاختيار وجهات سياحية جديدة بأسعار أقل بكثير مع قيام شركات الطيران الاقتصادي بتوسيع شبكاتها إلى وجهات شهيرة في أوروبا الغربية وجنوب شرق آسيا.

ويقول المطلعون على قطاع السفر أن العائلات الإماراتية والوافدين يختارون بشكل متزايد الرحلات الاقتصادية لتوفير المال، ليتمكنوا من الإنفاق على حجوزاتهم الفندقية خلال السفر.