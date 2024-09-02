دبي توضح: إجراءات العفو في الإمارة محل صدور الإقامة

وأضاف البيان أنه يمكن لمن يرغب في الاستمرار في الإقامة في دبي بعد تسوية الوضع متابعة الأمر مع الإمارة، وفي حال الرغبة في البقاء في الدولة والحصول على فرصة عمل في إمارة دبي، فيمكن متابعة تعديل الوضع عند إدارة دبي، بغض النظر عن الملف الموجود لدى الإمارات الأخرى.