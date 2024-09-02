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دبي توضح: إجراءات العفو في الإمارة محل صدور الإقامة
بموجب برنامج العفو، يتاح للمخالفين تسوية أوضاعهم والبقاء في البلاد أو العودة إلى وطنهم
أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أنه يجب على المخالفين الراغبين في مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب عفو عن التأشيرة في الإمارة التي صدرت إقامتهم منها.
وقالت الإدارة في بيان لها: "يجب على حاملي الإقامات الصادرة من إمارات أخرى والراغبين في مغادرة الدولة، زيارة الإمارة التي صدرت منها الإقامة".
وأضاف البيان أنه يمكن لمن يرغب في الاستمرار في الإقامة في دبي بعد تسوية الوضع متابعة الأمر مع الإمارة، وفي حال الرغبة في البقاء في الدولة والحصول على فرصة عمل في إمارة دبي، فيمكن متابعة تعديل الوضع عند إدارة دبي، بغض النظر عن الملف الموجود لدى الإمارات الأخرى.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار برنامج العفو الجاري، والذي يهدف إلى مساعدة المخالفين على تسوية وضعهم ومغادرة البلاد أو تأمين فرص عمل.