إسقاط تهمة الانتحار ضد مواطنة إيرلندية

أسقطت السلطات المختصة في دبي تهم محاولة الانتحار ضد المواطنة الأيرلندية "توري توي". جاء ذلك بعد أن أغلقت النيابة العامة في دبي قضية اعتداء تخص توري وزوجها، وهو مواطن من جنوب أفريقيا.

وتعود القضية إلى مايو 2024، وشهدت قيام الزوجين برفع قضايا اعتداء ضد بعضهما البعض. وقد توصلا الآن إلى تراضي وسحبا الشكاوى.

وأسقطت النيابة العامة في دبي تهمة محاولة الانتحار عن توري، «نظراً لظروف القضية وتمكينها من العودة إلى حياتها الطبيعية».