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إسقاط تهمة الانتحار ضد مواطنة إيرلندية
تعود القضية إلى مايو 2024 وشهدت قيام الزوجين، توري توي الأيرلندية الجنسية وزوجها الجنوب أفريقي، برفع قضايا اعتداء ضد بعضهما البعض
أسقطت السلطات المختصة في دبي تهم محاولة الانتحار ضد المواطنة الأيرلندية "توري توي". جاء ذلك بعد أن أغلقت النيابة العامة في دبي قضية اعتداء تخص توري وزوجها، وهو مواطن من جنوب أفريقيا.
وتعود القضية إلى مايو 2024، وشهدت قيام الزوجين برفع قضايا اعتداء ضد بعضهما البعض. وقد توصلا الآن إلى تراضي وسحبا الشكاوى.
وأسقطت النيابة العامة في دبي تهمة محاولة الانتحار عن توري، «نظراً لظروف القضية وتمكينها من العودة إلى حياتها الطبيعية».
ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام البريطانية، فإن توري، البالغة من العمر 28 عاماً، كانت من أفراد طاقم طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران، وتواصلت صحيفة خليج تايمز مع شركة الطيران التي وظفت المواطنة الأيرلندية للحصول على تعليق.
ونقلت تقارير إعلامية أقوالاً عن رئيس الوزراء الأيرلندي "سايمون هاريس" مفادها أنّ "توري" ستعود إلى أيرلندا.