4.4% نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية اليوم، نشرة التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من عام 2024م.

ووفقًا لنتائج النشرة شهدت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 4.4% و3.6% على التوالي، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2023م متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5%.

وأظهرت نتائج النشرة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق خلال الربع الثاني من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2024م.