4 ملايين ريال مبيعات مزاد الصقور بالسعودية و 18 دولة مشاركة

عكس حجم مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024 -الذي تستضيفه السعودية- والذي تجاوز حاجز الأربعة ملايين ريال خلال الأيام العشرة الأولى من المزاد الاعتمام الكبير لدى رواد هذا النوع من الهوايات في المملكة ولدي الزوار من دول عالمية عدة، حيث شارك في المزاد 18 دولة عبر 37 مزرعة

؛ شملت مبيعات منصة المزاد والبيع المباشر للصقور بأجنحة العرض، كما استضاف نادي الصقور السعودي عدداً من المزارع العالمية لإنتاج الصقور، ليقفز عدد الدول المشاركة إلى 18 دولة بدلاً من 16 دولة، تزامناً مع ارتفاع عدد المزارع المشاركة إلى 37 مزرع تمثل دولاً من مختلف قارات العالم؛ منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والنمسا، وبلجيكا، وإيطاليا، وأوزباكستان وغيرها من الدول؛ منها دول شاركت بعددٍ من المنتجين، بالإضافة إلى 13 مزرعة إنتاج سعودية تشارك بالمزاد.

وتمكَّن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور من كسب ثقة المهتمين في الصقور عن طريق توفير منصة آمنة وموثوقة، يتم من خلالها عقد صفقات بيع وشراء الصقور، والخاضعة إلى بروتوكولات حددها نادي الصقور السعودي؛ منها الفحص الطبي، وتوثيق عملية البيع.

ويجمع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور نُخبة سلالات الصقور المنتجة في العالم، في حدثٍ هو الأكبر من نوعه عالمياً، والذي أصبح منصة دولية يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنوياً.