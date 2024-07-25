333 طالباً من 90 دولة في أولمبياد الكيمياء الدولي بالرياض

أجرى يوم أمس الأربعاء 333 طالباً وطالبة من 90 دولة الاختبار العملي في أولمبياد الكيمياء الدولي بنسخته الـ 56، المقام حالياً في الرياض، بعد أن تمت ترجمة الاختبار إلى أكثر من 50 لغة بإشراف 260 متخصصاً عالمياً في مجال الكيمياء، لضمان دقة النسخ النهائية قبل تسليمها للطلاب.

ويمثل الاختبار العملي، الذي استغرق خمس ساعات وتم إجراؤه في معامل جامعة الملك سعود، جزءاً أساسياً من المنافسة الدولية التي تهدف إلى تعزيز سبل الاتصالات الدولية في مجال الكيمياء، وتحفيز الطلاب على تقديم حلول إبداعية للمسائل الكيميائية.

ويتضمن الأولمبياد اختبارين رئيسيين: أحدهما عملي معملي والآخر نظري كتابي، سيخوضه الطلاب غداً الجمعة الموافق 26 يوليو 2024، حيث يتطلب من الطلاب تقديم أفضل ما لديهم في بيئة تنافسية عالية.

وينظم أولمبياد الكيمياء هذا العام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

ويعكس هذا الأولمبياد التزام المملكة بدعم وتطوير المواهب العلمية، ويُعزز من مكانتها بصفتها وجهة رائدة في المجالات العلمية على المستوى الدولي.