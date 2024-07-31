"نور السعودية" يبدأ حملة مكافحة العمى في السودان

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الإثنين، مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محليات عطبرة وبورتسودان وكسلا والدمازين بجمهورية السودان، والمقام خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر 2024م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 37 عملية حقن للشبكية، و14 عملية جراحية لإزالة الماء الأزرق (الجلوكوما)، و73 عملية ليزر، و34عملية للشبكية، و28 عملية صغرى متخصصة بالعيون تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون من ذوي الدخل المحدود في الدول الشقيقة والصديقة.