قلعة مارد الأثرية تستقطب عشاق التاريخ

قلعة مارد الأثرية في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، تستقبل الزوار والسياح خلال الإجازة الصيفية ومختلف فترات العام، ضمن مجموعة من المواقع الأثرية والتراثية بالمنطقة التي تشكل عامل جذب سياحي، ووجهة لمحبي الآثار والمواقع التاريخية، مثل أعمدة الرجاجيل وبئر سيسرا وغيرها.

وشيدت قلعة مارد الأثرية على قمة أحد جبال محافظة دومة الجندل، على ارتفاع نحو 600 متر، في الطرف الجنوبي للبلدة القديمة بمحافظة دومة الجندل وتتميز بإطلالتها على المدينة، ويعود تاريخ بناء هذه القلعة التاريخية إلى القرنين الأول والثاني الميلاديين.

وتحتوي القلعة على مبان قديمة وأبراج مراقبة وقلاع، واشتهرت منذ القدم حيث أشار إليها ياقوت الحموي , مبيناً أن حصن دومة الجندل يسمى ماردًا.

ويتوافد السياح والزوار خلال العطلة الصيفية لاستكشاف أعمدة الرجاجيل التي تقع في قارا جنوب سكاكا ويعود عمرها إلى نحو 6500 عام