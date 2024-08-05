سوق السبت السعودي: جذب سياحي بمعروضات تراثية

شكّل سوق السبت في محافظة بلجرشي في المملكة العربية السعودية، عامل جذب ونجح في استقطاب السيّاح من مختلف دول العالم، متميزاً بتصاميمه الفريدة وبمعروضاته ومنتجاته على مدار العام، والتي لاقت إقبالًا من مختلف شرائح المجتمع.

ويعد سوق "السبت" من أشهر أسواق المنطقة لما له من مكانة تاريخية، تعطي انطباعاً لدى الزائر ورغبة في العودة إليه مجدداً، حيث يعرض فيه المنتجات الزراعية والحبوب وأدوات الزراعة القديمة، والسمن والعسل والملابس التراثية، إضافة إلى عدد من المشغولات اليدوية والأدوات التي يصنعها الحرفيون أمام زوار السوق.

والتقت وكالة الأنباء السعودية في استطلاع بعددٍ من الزوار الأجانب في سوق السبت، الذين أبدوا إعجابهم بما تضمنه السوق، حيث حرصوا على اقتناء الملابس التراثية والمشغولات اليدوية كهدايا تذكارية.