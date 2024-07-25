المملكة العربية السعودية

رماية السهام تستهوي الزوار في صيف النماص 2024

المدرب المختص يعطي المتدرب لمحة عن طرق الرماية ثم تبدأ المنافسات من خلال اختيار السهم المناسب لمستوى الرامي
الفعالية تستقبل الراغبين في تعلم مهارات الرماية بالسهام يومياً
الفعالية تستقبل الراغبين في تعلم مهارات الرماية بالسهام يومياً

تشهد الأنشطة الرياضية المقامة ضمن فعاليات صيف النماص 2024 م ، إقبالاً لافتاً من جميع فئات المجتمع من أهالي المحافظة والسياح القادمين من مختلف مناطق المملكة.
وجاءت مسابقة "رماية السهام" بصفتها إحدى أبرز الرياضات التي تنظمها بلدية النماص بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسهام في موقع الشريط السياحي بالمحافظة، وتستمر حتى منتصف شهرأغسطس المقبل.
وتستقبل الفعالية جمهورها الراغبين في تعلم مهارات الرماية بالسهام يومياً، حيث يقوم المدرب المختص بإعطاء المتدرب أو المتدربة لمحة عن الطرق الصحيحة للرماية ثم تبدأ المنافسات بين المتسابقين من خلال اختيار السهم المناسب لمستوى الرامي، حيث تُصنف السهام إلى اللون الأبيض وهو خاص بالمبتدئين، أما اللون الأسود فيكون لمن تجاوز مرحلة التدريب الأساسي، ثم يتم التدرج في المستويات المتقدمة التي تشتمل على الألوان ( الأزرق ، الأحمر ، الأصفر ، الأخضر ).

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