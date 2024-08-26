رحلات "طيران ناس" الجديدة بين الرياض ودبي تبدأ من 239 درهماً

وتبدأ أسعار التذاكر من أبوظبي والشارقة إلى المدينة المنورة من 249 درهماً إماراتياً، في حين يمكن أن تصل تكلفة الرحلة من مطار آل مكتوم الدولي إلى الرياض إلى 239 درهماً إماراتياً، أما الرحلة إلى جدة، فقد تصل تكلفتها إلى 365 درهماً إماراتياً كحد أدنى.

وكما ورد سابقاً في صحيفة "خليج تايمز"، فإن توسع "طيران ناس" يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والتي تشمل من بين أهداف أخرى "برنامج تجربة الحجاج لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين"، وفقاً لما قاله بندر المهنا، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة "طيران ناس".