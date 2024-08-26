رحلات "طيران ناس" الجديدة بين الرياض ودبي تبدأ من 239 درهماً
أعلنت شركة الطيران السعودية "طيران ناس" عن بدء تشغيل رحلات مباشرة تربط بين وجهات عدة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. اعتباراً من الأول من سبتمبر، وستسير الشركة رحلات على المسارات التالية:
الرياض ودبي و"ورلد سنترال" - مطار آل مكتوم الدولي
جدة وأبوظبي والشارقة
المدينة المنورة وأبوظبي والشارقة
وتبدأ أسعار التذاكر من أبوظبي والشارقة إلى المدينة المنورة من 249 درهماً إماراتياً، في حين يمكن أن تصل تكلفة الرحلة من مطار آل مكتوم الدولي إلى الرياض إلى 239 درهماً إماراتياً، أما الرحلة إلى جدة، فقد تصل تكلفتها إلى 365 درهماً إماراتياً كحد أدنى.
وكما ورد سابقاً في صحيفة "خليج تايمز"، فإن توسع "طيران ناس" يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والتي تشمل من بين أهداف أخرى "برنامج تجربة الحجاج لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين"، وفقاً لما قاله بندر المهنا، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة "طيران ناس".
وفي عام 2020، تصدرت المملكة العربية السعودية الأسواق الدولية للمغادرين من الإمارات العربية المتحدة، بحصة بلغت 30%. كما احتلت المملكة، إلى جانب الهند، المركز الأول بين الدول المصدرة للسياح إلى الإمارات بحصة بلغت 14%. وتعمل حالياً عدة شركات طيران بين المملكة والإمارات، منها "العربية للطيران" التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، و"فلاي دبي" التي تتخذ من دبي مقراً لها، وشركة الطيران الوطنية السعودية "طيران السعودية"، إلى جانب "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات".
ومع بداية سبتمبر 2024، ستصبح "طيران ناس" شركة الطيران السعودية الوحيدة التي تخدم المطارات الأربعة الرئيسية في الإمارات. وتربط الشركة بين أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية مع تسييرها لأكثر من 1,500 رحلة أسبوعياً، وقد نقلت أكثر من 78 مليون مسافر منذ انطلاقها في عام 2007.