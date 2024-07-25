جدة تستقبل زوارها بـ5 واجهات بحرية و442 حديقة صيفاً

هيأت أمانة محافظة جدة، خمس واجهات بحرية و 442 حديقة موزعة في أنحاء المحافظة، للزوار والمتنزهين خلال موسم صيف العام الحالي 2024م، لتكون متنفسًا للجميع لما تتميز به من مواصفات جاذبة صُممت وفق أعلى المعايير.

وتشهد جدة هذه الأيام توافد الزائرين من أنحاء مختلفة داخل وخارج المملكة، تزامناً مع صيف السعودية، للاستمتاع بالواجهات والحدائق والمرافق المتعددة، فضلاً عن فعاليات موسم جدة التي توفر للسائح تجارب ترفيهية متنوعة، التي تستهدف الأفراد والعائلات وتناسب مختلف الأعمار.

وتضم الواجهات البحرية ساحات وجلسات ونوافير ومجسمات جمالية، ومناطق ألعاب أطفال ومسطحات خضراء وألعابًا مائية، وشواطئ للسباحة ومناطق ألعاب رياضية، ودورات مياه، ومناطق مطاعم وكافيهات، وممرات مشاة، وسقالات بحرية، ومسارات للدراجات.

وحرصت الأمانة على توسيع خيارات الترفيه داخل الأحياء السكنية، من خلال توفير عدد من الحدائق النوعية ضمن مشروع بهجة الذي تشرف عليه وزارة البلديات والإسكان، ويهدف لتحويل المساحات غير المستغلة إلى مناطق نشطة، وذلك في إطار الجهود لتطوير الحدائق والتدخلات الحضرية في المدن والمناطق السكنية، لتحسين جودة الحياة والرفاهية للسكان.

وتمثل حديقة الأمير ماجد إحدى أبرز الوجهات الترفيهية في مدينة جدة، وتشكل الحديقة الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة، إذ تحتل مساحة 130 ألف متر مربع، وتأتي ضمن مشاريع الأنسنة التي تزيد من نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وترفع مستوى ممارسة الرياضة لاحتواء الموقع على مسارات للمشي، كما تشهد الحديقة خلال صيف هذا العام أعدادًا كبيرة من الزوار للاستمتاع بفعاليات موسم جدة المتنوعة، حيث أصبحت موقعًا مميزًا لاستقطاب مثل هذه الأنشطة الموسمية.

وتأتي ممرات المشاة بصفتها خيارًا ترفيهيًا وصحيًا لعدد من محبي رياضة المشي، حيث يمكن لسكان وزائري مدينة جدة الاستمتاع بأوقاتهم وممارسة هواياتهم في 28 ممشى تغطي الأحياء السكنية، والواجهات وبعض الحدائق، وعملت الأمانة على تهيئتها بجلسات ومناطق ألعاب أطفال ومناطق ألعاب رياضية، ودورات مياه وساحات عامة، ومسطحات خضراء ومجسمات جمالية، التي بدورها تسهم في توفير بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة، فضلاً عن تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.