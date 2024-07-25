انطلاق الأسبوع الرابع لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض

بعد مرور ثلاثة أسابيع حافلة بالأحداث والبطولات والمواجهات الحماسية، يستعد عشاق الرياضات الإلكترونية في العالم لأسبوع مثير آخر في كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي تستضيفه العاصمة الرياض حتى الـ 25 من أغسطس المقبل، إذ تتصدر ثلاث بطولات مميزة منافسات الأسبوع الرابع، هي: "ببجي موبايل" و"موبايل ليجندز - بانج بانج" و" أوفرواتش 2".

ودخل كأس العالم للرياضات الإلكترونية أسبوعه الرابع، حاملًا معه ذروة الإثارة في مرحلة التصفيات للعبة "ببجي موبايل"، فبعد تأهل أفضل 12 فريقاً من مرحلة المجموعات مباشرة، سيتنافس 16 فريقاً آخر على أربعة مقاعد مُتبقية في البطولة الرئيسية، التي أختتمت اليوم لمرحلة التصفيات، بينما تنطلق البطولة الرئيسية غداً الجمعة وتستمر حتى الأحد، الذي سيشهد تتويج البطل الأوحد.

كما يشهد الأسبوع الرابع انطلاق مسابقتين جديدتين تقامان لأول مرة في الرياض، ما يضفي مزيداً من الحماس على أجواء المنافسة، حيث بدأت اليوم بطولة "موبايل ليجندز - بانج بانج" للسيدات، وتضم 12 فريقاً موزعين على أربع مجموعات، يتنافسون على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار، ويتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى التصفيات النهائية، حيث سيحصل الفائز في المباراة النهائية الكبرى في الـ27 من يوليو الجاري على الجائزة الأولى البالغة 180 ألف دولار.

وانطلقت بطولة "أوفرواتش 2" التي تضم 16 فريقاً، من بينهم الفريقين السعوديين "Falcons" و"Twisted Minds"، إذ تتنافس الفرق المشاركة على الفوز بالجائزة الأولى التي تبلغ 400 ألف دولار، وستتمكن ثمانية من الفرق المشاركة في البطولة من التأهل بشكلٍ مباشر إلى التصفيات الإقصائية الفردية التي ستقام نهاية الأسبوع، بينما سيقام النهائي الكبير للعبة يوم الأحد المقبل.