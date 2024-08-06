السعودية :إحباط محاولتي تهريب 19 كيلوجراماً من المخدرات

تمكنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في منفذي البطحاء، والوديعة، من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 19 كلجم من مادتي الشبو، والهيروين، عُثر عليها مخبأة في مركبة، وشاحنة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذين.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تمكّن جمرك الوديعة من إحباط محاولة تهريب 8.5 كلجم من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة بداخل غطاء محرك إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية أحبط جمرك البطحاء محاولة تهريب 10.3 كلجم من مادة الشبو المخدرة، و23 جرام من مادة الهيروين، عُثر عليها مخبأة بداخل الصناديق الجانبية والثلاجة الخاصة بإحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.

وأكّدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، والرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.