السعودية:عواصف رعدية ورياح شديدة في مناطق عدة اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سكان المملكة العربية السعودية من هبوب رياح شديدة وعواصف رعدية في العديد من مناطق المملكة، كما أصدرت تنبيها أحمرا من هبوب رياح شديدة وعواصف رعدية وأمطار غزيرة وهطول أمطار غزيرة وهطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة وانخفاض شديد في مستوى الرؤية، وذلك من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء اليوم 15 سبتمبر.