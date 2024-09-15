السعودية:عواصف رعدية ورياح شديدة في مناطق عدة اليوم
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سكان المملكة العربية السعودية من هبوب رياح شديدة وعواصف رعدية في العديد من مناطق المملكة، كما أصدرت تنبيها أحمرا من هبوب رياح شديدة وعواصف رعدية وأمطار غزيرة وهطول أمطار غزيرة وهطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة وانخفاض شديد في مستوى الرؤية، وذلك من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء اليوم 15 سبتمبر.
ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني السعودي، المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات الجهات المختصة، بسبب الظروف الجوية القاسية التي تشهدها مناطق مختلفة، كما دعتهم إلى الابتعاد عن مجاري السيول وتجمعات المياه.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها السابق، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وصولاً إلى المدينة المنورة.
وفي الشهر الماضي، تسببت السيول في منطقة مكة المكرمة في جرف الإبل والماشية، وواصل الحجاج أداء مناسك العمرة رغم الأمطار الغزيرة.