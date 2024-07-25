"المرماح": كرنفال الفروسية الشعبي في جنوب مصر

يتنافس الشباب في جنوب مصر على إثبات القوة والتحمل والقدرات في التحكم بالخيل، عبر رياضة شعبية للفروسية تسمى "المرماح"، حيث تتمركز القبائل العربية التي استقرت في جنوب مصر قديماً، وتنتشر لديهم عادات الفروسية والمبارزة على ظهور الخيل، لتتحول اللعبة مع مرور الزمن إلى رياضة شعبية تمارس في الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية لأهالي تلك المحافظات خاصة محافظات قنا وأسوان وسوهاج.

و"المرماح" تأتي من كلمة الرمح والجري به، وهي رياضة خاصة بمحترفي الفروسية يمتطي فيها كل فارس جواده بعدما يُلبسه أبهى حلة، ويدخل به إلى "الساحة" على أنغام "المزمار الصعيدي" وكل فارس يمسك بعصا طويلة "زانة" يلوح بها في الهواء وكأنه يحمل سيفًا يجول به في ساحة المعركة، مع أداء عدد من الرقصات المتنوعة للخيول قبل بدء المنافسة.

وتبدأ المنافسة بالجري في ساحة واسعة "مضمار" لا تقل مساحته عن 3 آلاف متر ذهاباً وإيابًا، عبر 3 مراحل "التقطيع، والصابية والمشالاة" والأخيرة هي الأصعب، ففيها يتنافس فارسان بالجري في دائرة واسعة لمدة لا تقل عن ربع ساعة لاستعراض قدرة كل منهما في التحكم بخيله في الدوران بسرعة فائقة، مما يتطلب خبرة ورشاقة كبيرة لكل فارس وفرسه، لتقام بعدها الولائم ويزف الفارس الفائز مع نهاية النهار.