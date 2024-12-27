ناتالي خوري: المال هو الحرية وعلاقتي به معقدة ومحفزة

بدأت العمل في سن مبكرة للغاية. اعتدت الذهاب مع والدتي وبيع منتجاتي في متاجرها في مونتريال. أتذكر أنني كنت في الثامنة أو التاسعة من عمري. كانت طفولتي مختلفة تماماً عن الأطفال الآخرين. كنت أحب أن أكون مع والدتي، وأحببت البيع، والأهم من ذلك، أنني استمتعت بكسب راتب في هذا السن المبكر. أشكر والدتي على هذا الموقف الطموح.