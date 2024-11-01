من جلاسكو إلى الإمارات: قصة نجاح سيدة اعمال بريطانية

لا أعتقد أنني تعلمت أي شيء سيئ؛ فقد كانت تدير أموالنا جيداً، ولم تكن تعبث في الأمر أبداً، ولأنني نشأت في أسرة من الطبقة العاملة، لم يكن لدينا الكثير، لذا كانت تنظم الميزانية، ومع أنها كانت حذرة إلا أنها كانت تخلق لنا حياة رائعة بالموجود - لقد تعلمت منها كيفية وضع الميزانية مع الاستمتاع بالحياة.