من جلاسكو إلى الإمارات: قصة نجاح سيدة اعمال بريطانية
"كيلي ماري هودجكين" هي الرئيسة التنفيذية ومرشدة الأعمال في شركة "كيه إم اتش افينتس" (KMH Events) في دبي. تعيش المغتربة البريطانية، البالغة من العمر 38 عاماً، في الإمارات العربية المتحدة منذ 17 عاماً، وتصفها بأنها "قفزة الإيمان" التي غيرت حياتها.
منذ متى وأنت تعيشين في الإمارات العربية المتحدة؟
انتقلت إلى دبي من جلاسكو في عام 2008، مما يعني أنه قد أكملت 17 عاماً في البلاد في أكتوبر. لقد اتخذت خطوة جريئة، وبعت كل ممتلكاتي وقبلت عرض عمل في دبي. تغيرت الظروف، وكان لدي شهر واحد للعثور على عمل آخر أو العودة. وبعد فترة وجيزة، نجحت في تحقيق هدفي وأسست وكالة عرض الأزياء والترويج الخاصة بي.
إذا كان عليك استخدام كلمة واحدة لوصف المال، فماذا ستكون؟
حرية.
إذا كان عليك أن تكتبي رسالة إلى المال، ماذا ستقولين؟
أشكرك على إتاحة هذه الفرص الرائعة لي للعيش والنمو، والعطاء من خلال دعم القضايا التي أؤمن بها. أشكرك على تعليمي قيمة ما يمكن أن ينتج عن العمل الجاد. لقد أظهرت لي أنني يمكنني التحكم في مستقبلي.
كيف تصفين علاقتك بالمال؟
علاقتي بالمال صحية. أذكر نفسي دائماً بأن أقدره وأمارس الامتنان لما أعطاني إياه العمل بجد. أنا أتعامل مع المال بحكمة؛ لا أهدره واستغله إلى أبعد مدى، ولكنني أستمتع به أيضاً من خلال القيام بما أحبه مع الأشخاص الذين أحبهم.
كيف تشكلت هذه العلاقة ؟
لقد كنت أتمتع دائماً بأخلاقيات عمل جيدة، حيث بدأت العمل في سن 16 عاماً. لقد تعلمت بسرعة وكيف أتصرف بأموالي بحكمة، ومدى أهمية التخطيط وإدارتها بعناية حتى وصلت إلى مرحلة لم أعد أعيش فيها شهراً بشهر، بل كنت أعيش بحرية أكبر. وحتى في ذلك الوقت، ظل هذا الوعي المالي المبكر معي.
ما هي الدروس الجيدة أو السيئة التي تعلمتها من والدتك حول إدارة الأموال؟
لا أعتقد أنني تعلمت أي شيء سيئ؛ فقد كانت تدير أموالنا جيداً، ولم تكن تعبث في الأمر أبداً، ولأنني نشأت في أسرة من الطبقة العاملة، لم يكن لدينا الكثير، لذا كانت تنظم الميزانية، ومع أنها كانت حذرة إلا أنها كانت تخلق لنا حياة رائعة بالموجود - لقد تعلمت منها كيفية وضع الميزانية مع الاستمتاع بالحياة.
مع من تتحدثين بشأن الأمور المالية وهل تعتبرين أن الحديث عن المال من المحظورات؟
كعائلة، نحن نتحدث بحرية عن المال. لا أرى أن المال موضوع محظور أبداً، وأنا أفضل الانفتاح والصدق بشأنه، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأطفالي. قد يكون من الصعب إقناعهم بما يحدث على أرض الواقع في بلد غني كهذا، لكنني أجد دائماً أن الصدق والانفتاح معهم بشأن أحوال الناس المختلفة وكيف يؤثر المال على ظروفنا في الحياة هي أفضل وسيلة للفهم.
من هو الشخص الذي علمك أكثر عن الإدارة المالية؟
لقد علمت نفسي على مر السنين لأنني أردت أن أفهم كل ما يتعلق بالثروة وأن أشعر بالسيطرة عليها على المستوى الشخصي والمهني. كما يساعدني مستشاري المالي كثيراً.
ما هي أهم تجربة مررت بها حتى الآن فيما يتعلق بالمال، سواء كانت جيدة أو سيئة، وماذا علمتك منذ ذلك الحين؟
ربما كانت تجربتي الأهم هي تجربتي كمستثمر في شركات أخرى - فقد علمتني المخاطر والنجاحات مع الإخفاقات الكثير عن أهمية إجراء البحث والاستعداد لخسارة المال.
كيف غيّر العيش في الإمارات العربية المتحدة علاقتك بالمال؟
ربما جعلني أشعر بقدر أكبر من الامتنان لقدرتي على الاستمتاع بالأشياء الجميلة في الحياة. كما علمني أيضاً أهمية تجنب محاولة مواكبة الآخرين.
إذا كان بإمكانك أن تقدمي لطفلك أو لنفسك الأصغر سناً نصيحة واحدة حول المال الآن، فماذا ستكون ولماذا؟
اعملي بجد واحصدي المكافآت في وقت مبكر. فأنت لست صغيرة أبداً على تحقيق النجاح والتفوق في عملك، بغض النظر عما يقوله الآخرون.
ما هو الشيء الذي تقدرين إنفاق المال عليه؟
العطلات مع عائلتي.
ما هو الشيئ الذي تنفقين به الكثير من المال؟
إن شراء ملابس جديدة لنفسي يعد بمثابة متعة كبيرة.
كم تدخرين شهرياً؟
30 ألف درهم.