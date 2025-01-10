مقيمة بريطانية:"لم أحسب البنسات عندما كانت كل ما أملك"
باعتبارها صاحبة عمل، وجدت البريطانية المغتربة "سارة ليندسي"، 44 عاماً، مؤسسة Roar Fitness في دبي، علاقة إيجابية مع المال، مما يسمح لها بإيجاد التوازن بين الادخار للمستقبل والاستمتاع باللحظة. انتقلت لاعبة التزلج على الجليد السابقة في فريق بريطانيا العظمى الأوليمبي إلى دبي منذ أكثر من عامين لتوسيع أعمالها في صالة الألعاب الرياضية في لندن، ويصادف يناير 2025 الذكرى السنوية الثانية لفرع دبي.
كيف تصفين علاقتك بالمال؟
لم أكن أحسب البنسات قط، حتى عندما كان هذا كل ما أملك. كنت أتبرع بآخر 10 جنيهات إسترلينية لدي إذا كان هناك من يحتاج إليها أكثر مني. والآن، بعد أن أصبح لدي الكثير، أحب القيام بالاستمتاع والتجارب ومشاركة ذلك مع الأشخاص الذين أحبهم. وأي شخص يعرفني سيصفني بالسخية. لقد كان لدي الكثير من المال ولكن لم أنفق منه إلا القليل في حياتي. وأعلم أن المال يأتي ويذهب، لذا أحاول ألا أربط السعادة بالمبلغ الذي أملكه. ومع ذلك، فإن المزيد دائماً ما يكون أفضل.
كيف تعتقدين أن هذه العلاقة تشكلت؟
إن الطريقة التي نشأت بها ستؤثر دائماً بشكل كبير على شعورك تجاه المال. لم يكن لدينا الكثير لندخره عندما كنت صغيرة، حيث كان والداي يعملان ويبذلان قصارى جهدهما لدعمي أنا وأخي في المشاركة في الأندية الرياضية اليومية. وشمل ذلك رسوم التدريب، وجميع المعدات المتخصصة التي نحتاجها والسفر إلى المسابقات الدولية. لطالما شعرت بأنني محظوظة جداً لأنني كنت أفعل ما كنا نفعله، لكنني كنت أيضاً مدركة تماماً لما كان والداي يضحيان به من أجلنا.
ما هي الدروس التي تعلمتها من والدتك حول إدارة الأموال؟
أعتقد أن أجيالنا مختلفة تماماً في طريقة تفكيرها بشأن المال. أتذكر أنها كانت تأخذ أي جنيهات إضافية إلى مكتب البريد كل أسبوع لتسديد الرهن العقاري بشكل أسرع. لقد منحها امتلاك منزلها شعوراً كبيراً بالارتياح والحرية، لأنه مهما كانت الظروف، فسوف يكون لها دائماً منزل. من الواضح أنك لا تستطيع فعل ذلك الآن، وأعتقد أن العيش على هذا النحو سيجعلك بالتأكيد فقيراً. أنا أكثر ميلًا إلى المخاطرة، وهو ما يجعل الكثير من الناس يشعرون بعدم الارتياح، وأنا أفهم ذلك، لكنني أعتقد أن هذا هو أحد الأسباب التي جعلت أخيراً وضعي المالي أقوى.
مع من تتحدثين بشأن الأمور المالية؟ هل تعتبرينها من الأمور المحرمة؟
ليست من المحرمات في حد ذاته، ولكنني أجد أنه من المبتذل التحدث عن المال في العديد من المواقف.
من هو الشخص الذي علمك أكثر عن الإدارة المالية؟
لقد كنت محظوظة من خلال عملي بمقابلة العديد من الأشخاص الأكثر نجاحاً مني مالياً، وكانوا سخيين في تقديم أفكارهم ونصائحهم. كانت أول صالة ألعاب رياضية التحقت بها في لندن "سيتي سكوير مايل"، لذا أمضيت 10 سنوات مع أشخاص متخصصين في التمويل، وكان ذلك عندما بدأت أدرك مدى سعي الناس وراء المال ومدى حديثهم عنه. في الرياضة، كانت أهدافي مختلفة، ولم أكن أهتم بالمال. لقد كنت سعيدة طالما كان لدي ما يكفي للتزلج.
ما هي برأيك أعمق تجربة مررت بها حتى الآن فيما يتعلق بالمال؟
لقد تعلمت بطريقة صعبة في مجال الأعمال مدى سوء تصرف الناس عندما يسيطر عليهم المال والجشع. يجب أن يحسن المال مستوى حياتك ولكنه لا ينبغي أن يغيرك أو يغير طريقة معاملتك مع الآخرين. لقد عززت هذه التجارب السلبية قيمي الخاصة وما أهتم به عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين أحيط نفسي بهم. قد يبدو الأمر سلبياً إلى حد ما، لكن بالنسبة لي، كان هؤلاء الأشخاص بمثابة تذكير قاسٍ بما لا أريد أن أصبح عليه أبداً.
كيف تعتقدين أن العيش في الإمارات قد غير علاقتك وتصورك للمال أو الثروة؟
أجد دبي مكاناً إيجابياً للغاية عندما يتعلق الأمر بالتطور. فأنت محاط باستمرار بالنجاح والأشخاص الذين يندفعون لتحقيق أهدافهم، وهذه الطاقة الديناميكية معدية. فالمال والفرص في كل مكان تنظر إليه، مما يجعل التقدم يبدو قابلاً للتحقيق وطبيعياً تقريباً.
ما هو أعظم قرار مالي اتخذته؟
شركتي في المجال الرياضي، Roar Fitness، والتي ليس لها مستثمرون سوى أنا وزوجي فقط. قمنا بتأسيسها من الصفر، بأموال قليلة جداً وخبرة تجارية قليلة جداً، ولدينا القدرة على إدارتها بشكل كامل، وأنا فخورة جداً بتحقيق ذلك والحفاظ عليه من خلال التوسع والتطوير.