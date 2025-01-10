مقيمة بريطانية:"لم أحسب البنسات عندما كانت كل ما أملك"

أعتقد أن أجيالنا مختلفة تماماً في طريقة تفكيرها بشأن المال. أتذكر أنها كانت تأخذ أي جنيهات إضافية إلى مكتب البريد كل أسبوع لتسديد الرهن العقاري بشكل أسرع. لقد منحها امتلاك منزلها شعوراً كبيراً بالارتياح والحرية، لأنه مهما كانت الظروف، فسوف يكون لها دائماً منزل. من الواضح أنك لا تستطيع فعل ذلك الآن، وأعتقد أن العيش على هذا النحو سيجعلك بالتأكيد فقيراً. أنا أكثر ميلًا إلى المخاطرة، وهو ما يجعل الكثير من الناس يشعرون بعدم الارتياح، وأنا أفهم ذلك، لكنني أعتقد أن هذا هو أحد الأسباب التي جعلت أخيراً وضعي المالي أقوى.