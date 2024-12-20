مقيمةهندية : حلمي امتلاك منزل في الإمارات
"ساريتا سريدهران" هي فيلسوفة ومعلمة فيدانتا، وخبيرة في التغذية النباتية، ومؤلفة كتاب الطبخ "النباتي: الطريق إلى الغذاء الخالي من اللحوم". تعيش هذه المغتربة الهندية البالغة من العمر 45 عاماً في الإمارات العربية المتحدة منذ 11 عاماً وتقيم حالياً في دبي.
إذا كان عليك أن تكتبي رسالة إلى المال، ماذا ستقولين؟
عزيزي المال، لقد كنت مخلصاً للغاية، ولكنك كنت محسوباً في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان كنت وفياً. لقد لعب وجودك في حياتي دوراً مريحاً. لقد ساعدتني على تحقيق أهدافي بسهولة. لم يتزعزع إيماني بالمقولة "هناك إله يشكل غاياتنا" أبداً؛ لقد أتيت لإنقاذي عندما كنت في حاجة حقيقية. أحترم دعمك في الوقت المناسب في مساعي حياتي. شكراً لك على وجودك.
كيف تصفين علاقتك بالمال؟
تعتمد على الحاجة والضرورة وليس على التبعية.
كيف تعتقدين أن هذه العلاقة تشكلت؟
لقد ساعدتني القيم الأساسية التي تلقيتها من والدي في تشكيل شخصيتي. وفي سن السادسة عشرة، بدأت دراسة فلسفة الفيدانتا القديمة. وقد ساعدتني الدراسة تحت إشراف معلّمي، سوامي بارثاساراثي، لأكثر من خمس سنوات في أكاديمية الفيدانتا على تكوين شخصيتي وتزويدي بقيم قوية.
ما هي الدروس الجيدة أو السيئة التي تعلمتها من والدتك حول إدارة الأموال؟
أتذكر العديد من الدروس التي تعلمتها بمجرد مراقبة والدتي وهي تدير حياتها وأسرتها وأعمالها وما إلى ذلك. لقد علمني سرعتها في دفع حتى الفواتير الصغيرة دون تأخيرها درساً عظيماً في طفولتي المبكرة. في كل مرة كانت تفتح فيها خزانتها، كنا نلاحظ ظروفاً مكتوب عليها أسماء مخصصات دفع الفواتير. في بعض الأحيان، كانت هذه الأوراق النقدية صغيرة مثل 20 روبية (0.86 درهم). كانت تعتقد أن الناس غالباً ما يفكرون في عدم تسديد الفواتير الصغيرة، مما يؤدي ببطء إلى تزايد المبالغ وتراكمها. بدأت دون وعي في تقليد قيمها أثناء دراستي وبعيداً عن المنزل. تلقيت تثنيات على هذا السلوك المستمر، وهذا جعلني أدرك أهمية هذه العادات البسيطة التي غرست في طفولتي المبكرة.
مع من تتحدثين بشأن الأمور المالية وهل تعتبرينها من المحرمات؟
في مجال الاستثمارات وأساليب الادخار المختلفة، نستعين بإرشادات المستشارين الماليين. لقد شعرت دائماً بالراحة ولم أندم أبداً على الحصول على مثل هذه الإرشادات.
كيف تعتقدين أن العيش في الإمارات العربية المتحدة قد غير علاقتك وتصورك للمال؟
الحياة في الإمارات العربية المتحدة مزدهرة للغاية، وإذا لم نكن حذرين، فقد ننجرف وراء العلامات التجارية والجاذبية وما إلى ذلك. لقد علمني العيش في دبي الاستمتاع بأسلوب حياة عالي الجودة دون أي ندم.
إذا كان بإمكانك أن تقدمي لطفلك أو لنفسك الأصغر سناً نصيحة واحدة حول المال الآن، فماذا ستكون ولماذا؟
أود أن أقول لنفسي الأصغر سناً أن تستثمر مبكراً بعد استشارة مستشار مالي.
ما الذي تقدرين إنفاق المال عليه؟
الغذاء الصحي، ونمط الحياة الجيد، والتعليم، والأعمال الخيرية.
هل تخططين لماليتك على المدى الطويل، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف؟
نعم، أقوم بالتخطيط من خلال صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم والعقارات.
ما هو هدفك أو حلمك على المدى الطويل المرتبط بوضعك المالي؟
شراء عقار في الإمارات العربية المتحدة.
ما هو أعظم قرار مالي اتخذتيه؟
إن الاستثمار في تعليمي والسفر إلى أكثر من 30 دولة هي القرارات المالية الأكثر فخراً بالنسبة لي.
ما هو أكبر ندم مالي تشعرين به؟ أو أكبر خسارة مالية تعرضت لها؟
أعظم ندمي هو عدم الاستثمار في الأسهم والذهب وصناديق الاستثمار المشتركة قبل عشرين عاماً.