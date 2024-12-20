مقيمةهندية : حلمي امتلاك منزل في الإمارات

أتذكر العديد من الدروس التي تعلمتها بمجرد مراقبة والدتي وهي تدير حياتها وأسرتها وأعمالها وما إلى ذلك. لقد علمني سرعتها في دفع حتى الفواتير الصغيرة دون تأخيرها درساً عظيماً في طفولتي المبكرة. في كل مرة كانت تفتح فيها خزانتها، كنا نلاحظ ظروفاً مكتوب عليها أسماء مخصصات دفع الفواتير. في بعض الأحيان، كانت هذه الأوراق النقدية صغيرة مثل 20 روبية (0.86 درهم). كانت تعتقد أن الناس غالباً ما يفكرون في عدم تسديد الفواتير الصغيرة، مما يؤدي ببطء إلى تزايد المبالغ وتراكمها. بدأت دون وعي في تقليد قيمها أثناء دراستي وبعيداً عن المنزل. تلقيت تثنيات على هذا السلوك المستمر، وهذا جعلني أدرك أهمية هذه العادات البسيطة التي غرست في طفولتي المبكرة.