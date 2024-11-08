"ماريا ميلوجيفيتش": من صربيا إلى قمة الضيافة في دبي

لقد عملت والدتي دائماً بجدية استثنائية وما زالت تفعل ذلك حتى يومنا هذا. إنها بالتأكيد أكثر حذراً في التعامل مع المال مني، وربما هذا درس لم أتعلمه بالكامل بعد.

لقد عملت والدتي دائماً بجدية شديدة وما زالت تفعل ذلك حتى يومنا هذا. إنها بالتأكيد حذرة أكثر مني فيما يتعلق بالمال، وربما يكون هذا درساً ما زلت بحاجة لتعلمه بالكامل.