"لوسي برادلي": تحديات المال في دبي.. التوازن بين الإغراءات والواقع

أعتقد أن ذلك حدث عندما أنجبت ابني قبل عشر سنوات. فجأة، أصبح عليّ أن أفكر في شخص آخر، وأن أضع خططاً مالية للمستقبل، ثم التخطيط للتقاعد في النهاية. كل هذه الأمور تجعلني مستيقظة طوال الليل. أعاني من الأرق، وهو ما لا يساعدني. كما أن إدارة الأعمال، وإدارة الأموال، وما إلى ذلك، كانت تجربة عميقة ومنحنى تعليمي كبير. سرعان ما أدركت أن إدارة الأعمال كانت أكثر بكثير من مجرد القيام بما أحب؛ إنها مسؤولية مالية.