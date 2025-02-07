"كيرا جين":الاستثمار في تحقيق أحلام الآخرين أفضل قراراتي
"كيرا جين" هي مدربة نجاح ومؤسسة دار النشر "ذا دريم وورك كولكتيف" في دبي. تعيش الأسترالية البالغة من العمر 38 عاماً في الإمارات العربية المتحدة منذ 12 عاماً، وتقول إن تحقيق أحلام الآخرين يرضيها أكثر من التركيز على أحلامها الخاصة.
إذا كان عليكِ استخدام كلمة واحدة لوصف المال، ماذا ستكون؟
أداة.
إذا كان عليك أن تكتبي رسالة إلى المال، ماذا ستقولين؟
عزيزي المال، أنا ممتنة لك لأنني توقفت عن التعامل معك على محمل الجد وتعلمت كيفية استخدامك كأداة للتواصل والنمو.
كيف تصفين علاقتك بالمال؟
ممتعة، داعمة، موسعة للأفق، مفيدة.
كيف تعتقدين أن علاقتك بالمال تشكلت؟
خلال مسيرتي المهنية، أتيحت لي الفرصة للعمل مع العديد من الأفراد الأثرياء الذين كانوا يشعرون بالخوف وانعدام الأمن مثلنا نحن الذين لم نكن أغنياء. وقد ساعدني ذلك على إدراك أن المال لم يكن ولا يمكن أن يكون مصدراً للأمان والسلام بالنسبة لي. وبمجرد أن تمكنت من رؤية ذلك بوضوح، لم أعد أبحث عن المال كوسيلة للقيام بأي شيء من أجلي، باستثناء أن يكون أداة يمكنني استخدامها للتفاعل مع العالم.
ما هي الدروس الجيدة أو السيئة التي تعلمتها من والدتك حول إدارة الأموال؟
كانت والدتي دائماً مسؤولة عن إدارة الشؤون المالية في منزلنا، لذا تعلمت منها دروساً رائعة حول كيفية وضع الميزانية وتنظيم شؤوني المالية والتوفير والحصول على ما يكفي من المال للاستمتاع بالأشياء الصغيرة.
مع من تتحدثين بشأن الأمور المالية، وهل تعتبرينها من المحرمات؟
أنا لا أتحدث فعلياً مع أي شخص عن الأمور المالية، ليس لأنني أعتبرها من المحرمات، ولكن لأن هناك الكثير من الأمور التي أعتبرها مثيرة للاهتمام أكثر.
من هو الشخص الذي علمك أكثر عن الإدارة المالية؟
زوجي.
ما هي برأيك أعمق تجربة مررت بها حتى الآن فيما يتعلق بالمال؟
قبل خمسة عشر عاماً، طلبت من أختي قرضاً بقيمة بضعة آلاف من الدولارات حتى أتمكن من السفر إلى الخارج لحضور تدريب اليوجا. وبفضل مساعدتها، تمكنت من حضور تدريب اليوجا الذي حلمت به، وسافرت أيضاً حول العالم، وقابلت زوجي في دبي، وبدأت مشروع أحلامي. تعلمت ألا أتردد أبداً من طلب المساعدة عندما أحتاج إليها أو عندما يكون ذلك لأمر يعني الكثير بالنسبة لي، فقد يغير ذلك حياتك.
كيف تعتقدين أن العيش في الإمارات قد غير علاقتك وتصورك للمال أو الثروة؟
بعد مرور اثني عشر عاماً من العيش في الإمارات، ما زلت مندهشة من كرم الإماراتيين. إنهم أكثر الناس سخاءً ممن قابلتهم في حياتي. ومن خلال إقامتي هنا، لاحظت أيضاً الفطرة البشرية المتمثلة في الرغبة المستمرة في النمو وتحسين الذات. فالكثير من الأشخاص الذين التقيتهم في الإمارات العربية المتحدة يسعون لتحسين حياتهم وحياة من يحبون.
إذا كان بإمكانك أن تقدمي لطفلك أو لنفسك عندما كنت أصغر سناً نصيحة واحدة حول المال ، فماذا ستكون ولماذا؟
لا تأخذ الأمر على محمل الجد.
ما الذي تقدرين إنفاق المال عليه؟
الكتب والطعام الجيد وشراء الهدايا.
هل لديك خطة مالية طويلة الأجل؟ وإذا كان نعم، فكيف تقومين بذلك؟
نعم، أضع أهدافاً قصيرة وطويلة المدى. كل عام أتحدى نفسي لرؤية كيف يمكنني تبسيط حياتي وتوفير المزيد من المال بحيث لا أهدر أي موارد، وعندما تعيش في مدينة مثل دبي يشكل ذلك تحدياً صعباً، لكنني أطبخ في المنزل وأرتدي نفس الملابس التي ارتديتها طوال 20 عاماً، وأظل أركز على عملي كمدربة وفي دار النشر "ذا دريم وورك كولكتيف".
ما هو هدفك أو حلمك على المدى الطويل المرتبط بوضعك المالي؟
لدي حلمان كبيران: الإبداع والرعاية. أهدافي المالية طويلة الأجل مرتبطة بحلمي المتمثل في أن أتمكن من إنشاء ونشر أكبر عدد ممكن من الكتب، وحلمي الآخر المتمثل في أن أتمكن من إطعام أكبر عدد ممكن من الناس.
كم تدخرين شهرياً؟
أدخر الجزء الأكبر من دخلي، ويتفاوت هذا الدخل وقد يتراوح بين 10 آلاف إلى 20 ألف درهماً.
ما هو المبلغ الذي تخططين لامتلاكه عندما تبلغين 65 عاماً؟
2-3 مليون درهم.
ما هو أعظم قرار مالي اتخذته؟
كان أفضل قرار مالي اتخذته هو الاستثمار في مساعدة الآخرين على تحقيق أحلامهم، بدلاً من الاستثمار في أحلامي الخاصة. لقد كان ذلك مرضياً أكثر بكثير بالنسبة لي.