"كيرا جين":الاستثمار في تحقيق أحلام الآخرين أفضل قراراتي

خلال مسيرتي المهنية، أتيحت لي الفرصة للعمل مع العديد من الأفراد الأثرياء الذين كانوا يشعرون بالخوف وانعدام الأمن مثلنا نحن الذين لم نكن أغنياء. وقد ساعدني ذلك على إدراك أن المال لم يكن ولا يمكن أن يكون مصدراً للأمان والسلام بالنسبة لي. وبمجرد أن تمكنت من رؤية ذلك بوضوح، لم أعد أبحث عن المال كوسيلة للقيام بأي شيء من أجلي، باستثناء أن يكون أداة يمكنني استخدامها للتفاعل مع العالم.