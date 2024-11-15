"شيلينا جوخيا": دروس في المال والحياة من بريطانية بدبي

إذا كان عليك أن تكتبي رسالة إلى المال، ماذا ستقولين؟

عزيزي المال، لقد كانت علاقتنا معقدة، أليس كذلك؟ لديك القدرة على جلب الأمان والفرح وحتى الحرية، ولكنك تحمل أيضاً ثقلاً يمكن أن يخلق التوتر والقلق، وأحياناً حتى الجشع. لقد طاردتك، وأنقذتك، وفقدتك وقلقت بشأن خسارتك، ومع ذلك أعلم أنك وحدك لست مفتاح السعادة الحقيقية. لقد تعلمت أنك أداة أو وسيلة لتحقيق غاية، وليس الغاية نفسها. عندما أستخدمك بحكمة، تساعدني في بناء الحياة التي أريدها، ودعم من أحبهم، والمساهمة في القضايا المهمة. ولكن عندما أسمح لك بالسيطرة، أفقد رؤية ما هو مهم حقاً. لذا، دعنا نعمل معاً، ولكن بشروطي. بالامتنان والحب والحذر.

كيف تصفين علاقتك بالمال؟

إن الأمر معقد. ففي بعض الأحيان أحبه وفي أحيان أخرى أشعر بالإحباط منه. وأنا محظوظة للغاية لأنني أستطيع شراء الأشياء التي أريدها وأستمتع بمكافآت العمل الجاد في القيام بشيء أحبه دون القلق بشأن المال على أساس يومي. ولكن بصفتي صاحبة شركة صغيرة، فإن دخلي قد يكون غير ثابت، وبعد كل هذه السنوات من ريادة الأعمال، ما زلت أشعر بالتوتر عندما تتقلب الأمور.

كيف تعتقدين أن هذه العلاقة تشكلت؟

لقد كان الأمر بسبب بدء عملي الخاص وفقدان الدخل المنتظم الذي كنت أحصل عليه من قبل عندما كنت أعمل محامية.

من تتحدثين معه بشأن الأمور المالية وهل تعتبرينها من المحرمات؟

في الغالب عائلتي لأنهم يعملون في المجال المصرفي وهذا ليس محرماً، ولكن ليس شيئاً نفخر به.

من هو الشخص الذي علمك أكثر عن الإدارة المالية؟

والدي. عمل في مجال المصارف وعلمني الادخار والاستثمار وعدم إهدار المال دون داعٍ. كما أنه اعتمد دائماً على النقد، ولم يستخدم بطاقات الخصم أو الائتمان مطلقاً.

ما هي أعمق تجربة مررتِ بها حتى الآن فيما يتعلق بالمال، وماذا علمتك؟

لقد تعرضت للنصب والاحتيال منذ سنوات عديدة في دبي من قبل أشخاص اعتقدت أنهم أصدقائي وخسرت الكثير من المال. كانت التجربة كلّها مؤلمة، وعملت بجدّ لإخراج نفسي من الحفرة التي تُركتُ فيها مالياً وعاطفياً. لم أتحدث إلى عائلتي في ذلك الوقت وأنا أندم على ذلك كل يوم. الآن لا أثق في أي شخص بشأن أموالي سوى عائلتي.

كيف تعتقدين أن العيش في الإمارات العربية المتحدة قد غيّر علاقتك بالثروة وتصورك لها؟

لقد مررت بفترات صعود وهبوط. لقد رأيت ثراءً هائلاً أثناء عملي في منازل العملاء، وفقراً في بعض قطاعات المجتمع وأقدر ما أملك.

إذا كان بإمكانك أن تقدمي لطفلك أو لنفسك الأصغر سناً نصيحة واحدة حول المال الآن، فماذا ستكون ولماذا؟

ادخر و ضع الأموال في صندوق التقاعد منذ سن مبكرة.

ما الأشياء التي تقدّرين إنفاق المال عليها؟

العطلات - تتيح لك رؤية أجزاء مذهلة من العالم والاستراحة من وتيرة الحياة والضغوط هنا.

ما الذي تعتبرينه تبذيراً؟

شراء حقائب اليد والأحذية باهظة الثمن.

هل تخططين لماليتك على المدى الطويل؟

نعم، لقد وضعت أموالي في معاشي التقاعدي ومدخراتي، أكثر من أي وقت مضى.

ما هو هدفك أو حلمك على المدى الطويل المرتبط بوضعك المالي؟

شراء منزل في المملكة المتحدة.

كم تدخرين شهرياً؟

أدفع معاشاً تقاعدياً شهرياً وأحوّل الأموال إلى حساب توفير في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. يعد الادخار بقدر ما أستطيع كل شهر أولوية بالنسبة لي.

ما هو أعظم قرار مالي اتخذتيه؟

القدرة على سداد جميع ديوني، خاصة وأن هذا حدث بعد أن خسرت المال بسبب تعرضي للاحتيال.