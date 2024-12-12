سائقة "بيغ باص": المال.. قوة وتأثير وقيود وتحديات

اكتسبت "شانتي كوماري بهانداري" شهرة واسعة في دبي بفضل عملها كقائدة رحلات سياحية على متن الحافلات الكبيرة. وتوضح المهاجرة النيبالية، البالغة من العمر 42 عاماً والمقيمة في أبوظبي منذ 10 سنوات، أنها ترى أن المال يمثل "القوة والتأثير".

إذا كان عليك أن تكتبي رسالة إلى المال، ماذا ستقولين؟