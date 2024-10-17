زينب ماجد: ادخر أولاً وأنفق لاحقاً

نشأت هذه العلاقة عندما بدأتُ العمل في سن التاسعة عشرة أثناء دراستي، حيث أدركت مبكراً أن المال هو أداة لتحقيق أهدافي، وليس أكثر من ذلك. وعلى مدار ما يقارب من عقدين من العمل والتأمل اليومي، وجدت أن اعتقادي كان صحيحاً: إن السعي وراء المال كهدف وحده لا يجلب الرضا. في رأيي، لا تكمن السعادة الحقيقية في التواجد وسط الثروة، بل في استخدام المال لخلق ذكريات سعيدة تجعلنا نبتسم عندما نتذكرها.