زهيرة مارتي : دبي غيرت نظرتي للمال والثروة

لم يكن لديّ أي أموال في البنك. عندما انتقلت إلى دبي، وصلت ومعي صندوق تقاعدي نقدي، ومدخرات بضعة أشهر من الراتب وحقيبتان. بدأت مشروعاً تجارياً من دون أي أموال تقريباً، واستمر هذا الأمر لعدّة سنوات. كنت دائماً أعارض البحث عن الاستثمار (كنت أكره فكرة أن أكون مدينة للناس بالمال)، لذا فإن جميع المشاريع التجارية التي قمت بها كانت عبارة عن سلسلة من الدروس حول التدفق النقدي، والميزانية، وإدارة الخوف المحبطة من تلبية النفقات. أنا ممتنة للمساعدة التي تلقيتها على طول الطريق، لكن هذا الشعور لا يفارقني أبداً.