زارا كينيدي: رحلة شابة هندية في دبي نحو الاستقلال المالي
في عمر 23 عاماً فقط، أصبحت "زارا كينيدي"، المقيمة الهندية، هي المعيلة الرئيسية في عائلتها بعد فقدان والدها في عام 2020. والدتها في مرحلة الشفاء من السرطان منذ عام 2017 ومنذ أن بدأت زارا حياتها المهنية في أكتوبر 2022 كمديرة علاقات عامة، أصبحت هي التي تدعم والدتها مالياً.
وصلت إلى دبي في أغسطس 2022. هذا التحدي جعلها تتبنى عادة استثمار مدخراتها لتحقيق دخل نشط وآخر غير نشط، مما أتاح لوالدتها التقاعد.
ما هي الكلمة الوحيدة التي تستخدمينها لوصف المال؟
مُحرِّر.
إذا كان عليك أن تكتبي رسالة إلى المال، ماذا ستقولين؟
عزيزي المال، أحب كيف أنك تدعمني في جميع مغامراتي. دائماً ما تشعرني بالدفئ وترضيني وتزودني بما أحتاج إليه. لقد علمتني أهمية الادخار وعدم الإسراف، ووضحت لي الفرق بين الرغبات والاحتياجات. وعلى الرغم من أنك أحياناً تُغريني، فقد علمتني أن أكون حكيمة.
كيف تصفين علاقتك بالمال؟
علاقات المال في أي من الطرفين تكون عادةً سلبية، لذا فقد توصلت إلى توازن صحي. أعتبر علاقتي بالمال "مستقرة"، حيث لا تسبب عاداتي في الكسب والإنفاق والإدارة أي مشاكل مالية، وأنا راضية إلى حد كبير عن هذه العلاقة.
كيف تشكلت هذه العلاقة ؟
الكثير من علاقتي بالمال تم اكتسابها من علاقة والديّ بالمال. على سبيل المثال، أثبت بحث والديّ أن استئجار المنازل كان أكثر جدوى اقتصادياً من شرائها، إذا لم يكن من أجل الاستثمار. كما تعلمت من والدتي قيمة تنويع حساباتي حيث كانت تستثمر بشكل متكرر في السلع والصناديق المشتركة وحسابات التوفير عالية العائد.
مع من تتحدثين بشأن الأمور المالية؟ هل تعتبرينها من الأمور المحرمة؟
أحب التحدث عن المال وسؤال الناس عن عاداتهم المالية وعلم النفس المالي. إنه موضوع أساسي للمحادثة ناقشته مع معظم أصدقائي وأفراد عائلتي، وتعلمت منه الكثير.
من هو الشخص الذي علمك أكثر عن الإدارة المالية؟
بينما تعلمت الكثير من والديّ، تعلمت الكثير من النصائح المفيدة وفلسفات المال من كتب مورغان هاوسيل، وبنيامين جراهام وجوش كوفمان ونابليون هيل وبورتن مالكيل وديف رامزي وروبرت كيوساكي ومايكل ليبوف (ربما أحد أكثر الكتب إلهاماً هو "دليل بوغل هيدز للاستثمار") على سبيل المثال لا الحصر. كما أنني أستمتع بالبودكاست المتعلق بالتمويل الشخصي، ويعد برنامج "ذا رامسي شو" من بين البرامج المفضلة لدي. وبما أنني أعيش في الإمارات العربية المتحدة، فأنا أيضاً أتابع برنامج "بزنس بريكفاست" من اي آر إن كل صباح أثناء قيادتي إلى العمل.
ما هي برأيك أعمق تجربة مررت بها حتى الآن فيما يتعلق بالمال؟
ربما كان الحصول على تأمينات صحية ومدخرات للطوارئ من أكبر عادات المال التي تعلمتها بمرور الوقت. عندما تم تشخيص إصابة والدتي بالسرطان، دعمت احتياطاتنا للطوارئ علاجها دون الحاجة إلى أخذ أي قروض. وقد أدى هذا إلى تنمية عادة الاستعداد للمستقبل دائماً، وبالتالي بدأت رحلتي الاستثمارية بمجرد حصولي على أول شيك راتب لي في سن 21 عاماً. إن الحصول على دخل سلبي وتعلم كيفية التفاوض على الرواتب والترقيات يمكن أن يحدث فرقاً أيضاً في زيادة المدخرات كل شهر.
كيف تعتقدين أن العيش في الإمارات قد غير علاقتك وإدراكك للمال/الثروة؟
بعد أن بدأت مسيرتي المهنية في الإمارات العربية المتحدة بوظيفتي الأولى هنا، بدأت في البحث عن أفضل خيارات الاستثمار. لقد أعطيت الأولوية لزيادة أموالي المخصصة للطوارئ وتوزيع أموالي على خيارات استثمار محلية ودولية مختلفة مثل الأسهم والسلع والسندات. فتحت حساب وساطة في الإمارات العربية المتحدة وعلمت نفسي التداول وأسواق المال خلال العام الأول لضمان تعلم كيفية جعل أموالي تعمل لصالحى.
إذا كان بإمكانك تقديم نصيحة واحدة لطفلك أو لنفسك الأصغر سناً بشأن المال، فماذا ستكون ولماذا؟
أنصح نفسي الأصغر سناً بالبدء في الادخار والاستثمار في أقرب وقت ممكن، والحد من الديون إلى الحد الأدنى وسدادها كأولوية في حالة حدوث ذلك. كما أن التخطيط للمستقبل مقدماً وتأسيس صندوق للتقاعد وصندوق للزواج وصندوق للمنزل والأهم من ذلك صندوق للطوارئ أمر بالغ الأهمية. وأخيراً، يعد الاستثمار في أسواق المال والصحة والعافية والنفس أفضل تأمين يمكن للمرء أن يمتلكه.