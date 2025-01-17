زارا كينيدي: رحلة شابة هندية في دبي نحو الاستقلال المالي

ربما كان الحصول على تأمينات صحية ومدخرات للطوارئ من أكبر عادات المال التي تعلمتها بمرور الوقت. عندما تم تشخيص إصابة والدتي بالسرطان، دعمت احتياطاتنا للطوارئ علاجها دون الحاجة إلى أخذ أي قروض. وقد أدى هذا إلى تنمية عادة الاستعداد للمستقبل دائماً، وبالتالي بدأت رحلتي الاستثمارية بمجرد حصولي على أول شيك راتب لي في سن 21 عاماً. إن الحصول على دخل سلبي وتعلم كيفية التفاوض على الرواتب والترقيات يمكن أن يحدث فرقاً أيضاً في زيادة المدخرات كل شهر.