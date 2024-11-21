"ديبيكا أجاروال": من نقص المال إلى الحرية المالية في الإمارات

لقد تعلمت من والدتي أهمية الاقتصاد وقيمة الادّخار للمستقبل. لقد علمتني أن الانتباه إلى كيفية إنفاق المال يمكن أن يخلق الأمن المالي والحرية بمرور الوقت.

من تتحدثين معه بشأن الأمور المالية، هل تعتبرينه من الأمور المحرمة؟

أناقش بانتظام الأمور المالية مع زوجي، لقد كانت خبرته وحكمته لا تقدر بثمن في تشكيل قراراتي المالية ونهجي في العمل.

لا أعتبر المال موضوعاً محظوراً؛ بل أعتقد أنه من الضروري مناقشته بصراحة وتفكير.

من هو الشخص الذي علمك أكثر عن الإدارة المالية؟

كان والدي المعلم الأكثر تأثيراً عندما يتعلق الأمر بالإدارة المالية، بصفته رجلَ أعمال ناجحاً، فقد علمني دروساً لا تقدّر بثمن حول أهمية العمل الجاد والتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المالية الحكيمة. لقد شكلت خبرته وبصيرته فهمي لكيفية إدارة الأموال بشكل فعال، سواء في السياق الشخصي أو التجاري.

ما هي برأيك أعمق تجربة مررتِ بها حتى الآن فيما يتعلق بالمال، سواء أكانت جيدة أم سيئة، وما الذي علمتكِ إياه منذ ذلك الحين؟

كانت إحدى أعمق التجارب التي مررتُ بها في التعامل مع المال هي مواجهة نكسة مالية أجبرتني على الانتقال إلى دبي في عام 2015. علمتني هذه الفترة الصعبة أهمية المرونة والقدرة على التكيف وقيمة التخطيط المالي، كانت تجربة متواضعة عزّزت فكرة أن الوضع المالي قد يكون غير قابل للتنبؤ، ولكن مع العقلية والاستراتيجيات الصحيحة، يمكن أن تصبح النكسات حجرَ الأساس لتحقيق نجاح أكبر.

هل تعتقدين أن العيش في الإمارات العربية المتحدة قد غير علاقتك وإدراكك للمال/الثروة وما إلى ذلك؟

كما نعلم جميعاً، فإن الإمارات العربية المتحدة دولة متنوعة ثقافياً تشجّع على الابتكار والتفكير الطموح، وإلى جانب هذا فإنها تُظهر أيضاً أن الثروة لا حدود لها هنا، وقد يكون هذا الأمر مرهقاً في بعض الأحيان، وبالتالي من المهم أن تضع رؤيتك في الاعتبار، وتخطّط بشكل استراتيجي وتنفّذ بحذر.

إذا كان بإمكانكِ أن تقدّمي لطفلك أو لنفسك الأصغر سناً نصيحة واحدة حول المال الآن، فماذا ستكون؟

استثمر في نفسك ومهاراتك في وقت مبكّر.

ما الذي يمكن إنفاق المال عليه؟

الخبرات التي تثري حياتي، مثل السفر وفرص التعلم، فضلاً عن الاستثمارات التي تساهم في النمو الشخصي والمهني، كما أعطي الأولوية للإنفاق على المنتجات والخدمات عالية الجودة التي تعزز رفاهيتي وإنتاجيتي.

ما هو أعظم قرار مالي اتخذته؟

كان أعظم قرار مالي اتخذته هو الاستثمار في عملي الخاص، لم يسمح لي هذا الاختيار بملاحقة شغفي في مجال ريادة الأعمال فحسب، بل قدم لي أيضاً أكبر العوائد، سواء على المستوى المالي أو الشخصي، كان بناء وتنمية هذا العمل رحلة مليئة بالتحديات والمكافآت.