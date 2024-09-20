دبي: "دانييلا أشيتينو": التوازن بين الحياة الفاخرة والحذر المالي

أنا سعيدة جداً لأنني اشتريت عقاراً في المملكة المتحدة مباشرة بعد الجامعة، فقد كانت الإيرادات الإيجارية منذ سداد الرهن العقاري مفيدة جداً كدخل إضافي، وهو ما يمول دراستي للحصول على الدكتوراه. ومن بين الأشياء التي ندمت عليها هي عدم شراء المزيد من العقارات في وقت مبكر في دبي. عُرض عليَّ مبلغ كبير للحصول على رهن عقاري، ولم أقبل سوى جزء بسيط منه في ذلك الوقت.