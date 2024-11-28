"إيتي باسين": من الهند إلى دبي..رحلة نجاح في عالم الأعمال

لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة مرنة للغاية في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بملكية العقارات. في السابق، كانت هناك حاجة إلى وجود كفيل محلي للقيام بأي نشاط، والآن يمكننا أن نتولى الملكية الكاملة والسيطرة على الشركات، مما يمهد الطريق للعديد من رواد الأعمال الطموحين مثلي للبناء على أحلامهم. علاوة على ذلك، فإن الضرائب ضئيلة وتجعل آفاق ممارسة الأعمال التجارية واضحة للغاية.