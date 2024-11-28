"إيتي باسين": من الهند إلى دبي..رحلة نجاح في عالم الأعمال
أصبحت "إيتي باسين" اسماً مرادفاً للطعام الهندي في الإمارات العربية المتحدة. بصفتها المديرة التنفيذية لفنادق "ماجيستيك" ومطاعم "دابا لين"، كونت المغتربة الهندية البالغة من العمر 28 عاماً ارتباطاً عميقاً بدبي حيث ولدت ونشأت.
إذا كان عليكي استخدام كلمة واحدة لوصف المال، فماذا ستكون؟
المال هو القوة. يمكن للمرء أن يستخدم هذه القوة لإنشاء مشروع تجاري، أو مساعدة المحتاجين، أو لأي مهام شخصية.
إذا كان عليكي أن تكتبي رسالة إلى المال، ماذا ستقول؟
عزيزي المال، من فضلك ساعد هؤلاء المباركين مثلنا بمواردك ليكونوا في خدمة الآخرين.
كيف تصفين علاقتك بالمال؟
ربما لم يكن المال هو أهم أشكال التحفيز في حياتي. فأنا شخص مقتصد وأنفق مدخراتي على الأنشطة التي أعتبرها تستحق العناء حقًا.
كيف تعتقدين أن هذه العلاقة تشكلت؟
كان والدي يعملان بدوام كامل، مما جعلنا (أخي وأنا) ندرك أن هذه القوة قد لا يتمتع بها الجميع بالتساوي، وبالتالي يجب أن نكون دائمًا شاكرين وسعداء، وأن نساعد المحتاجين.
ما هي الدروس الجيدة أو السيئة التي تعلمتها من والدتك حول إدارة الأموال؟
كانت والدتي راضية دائمًا بالمدخرات القليلة التي جمعتها. وما تعلمته منها هو العكس تمامًا مما تعلمته من والدي الذي يحب المخاطرة. في المجمل، كن راضيًا بما لديك، واستخدمه بشكل استراتيجي.
من تتحدثين معه بشأن الأمور المالية وهل تعتبرينها من المحرمات؟
والدي محاسب قانوني معتمد، وأغلب القرارات النهائية في أعمالنا تقع تحت تصرفه. وبفضل سنوات خبرته، كنت دائمًا أشعر بالراحة عند سؤاله عن أي قرارات مالية سواء على المستوى المهني أو الشخصي.
من هو الشخص الذي علمك أكثر عن الإدارة المالية؟
لقد كنت محظوظًا بدراسة دورة في الإدارة المالية أثناء دراستي الجامعية. ولكن على الصعيد العملي، كان والدي هو الذي درَّبني على الجوانب الأكثر أهمية، وخاصة في تحسين مصادر الدخل، وتقليص النفقات، والنسب المالية الرئيسية.
ما هي أعمق تجربة مررت بها حتى الآن فيما يتعلق بالمال وماذا علمتك منذ ذلك الحين؟
لقد تعلمت من تجربة والدي، فبينما يستثمر في العديد من الشركات، فإنه يقوم بتحليل شامل قبل الدخول في أي عمل تجاري.
كيف تعتقدين أن العيش في الإمارات العربية المتحدة قد غير علاقتك وتصورك للمال؟
لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة مرنة للغاية في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بملكية العقارات. في السابق، كانت هناك حاجة إلى وجود كفيل محلي للقيام بأي نشاط، والآن يمكننا أن نتولى الملكية الكاملة والسيطرة على الشركات، مما يمهد الطريق للعديد من رواد الأعمال الطموحين مثلي للبناء على أحلامهم. علاوة على ذلك، فإن الضرائب ضئيلة وتجعل آفاق ممارسة الأعمال التجارية واضحة للغاية.
إذا كان بإمكانك أن تقدمي لطفلك أو لنفسك الأصغر سناً نصيحة واحدة حول المال الآن، فماذا ستكون ولماذا؟
لا توجد طريقة مختصرة لكسب المال. عليك أن تعمل بلا كلل وأن تكون غير أناني في توفير المال، لأن كل عمل تقوم به يستحق العناء. أنفق بحكمة، فقد تضطر إلى الادخار لبعض الأيام الصعبة القادمة، لذا كن أكثر وعياً.
ما الذي تقدرين إنفاق المال عليه؟
تجارب جديدة مثل تجربة مكان عصري في المدينة أو السفر إلى مدينة جديدة. بالإضافة إلى تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها.
ما الذي تعتبرينه تبذيرا؟
نادرا ما أتعرض للسرقة.
ما هو هدفك أو حلمك على المدى الطويل المرتبط بوضعك المالي؟
أن نكون قادرين على إنشاء كيان اجتماعي مؤسسي يخدم القطاع المحروم من المجتمع.
كم تدخرين شهريا؟
حوالي 60 بالمائة من دخلي الشهري.
ما هو أعظم قرار مالي اتخذته؟ القرار الذي تفخرين به أكثر أو القرار الأكثر ربحية؟
لم أتمكن من تحقيق ذلك بعد.
ما هو أكبر ندم مالي تشعرين به؟ أو أكبر خسارة مالية تعرضت لها؟
لا شيئ.