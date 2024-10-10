ليانا ديب ..توازن بين اللياقة البدنية والاحتشام

ليس من السهل تحقيق ذلك، لكنني تعلمت كيفية وضع حدود مع وسائل التواصل الاجتماعي. أحياناً أواجه ضغوطاً كبيرة لأكون مثالية، ولكنني أذكّر نفسي دائماً بأنه يجب أن أكون كما أنا. عندما توقفت عن مقارنة نفسي بالآخرين، استطعت بالفعل تطوير علاقة صحية مع هذه المنصات. كمبدعة، يجب أن أكون واعية للمحتوى الذي أستهلكه، لأن ذلك يمكن أن يجعلني أعتقد أنني ينبغي أن أفعل شيئاً مختلفاً، بينما يجب أن أركز على نفسي. كما أنني أحرص على أخذ فترات راحة عند الحاجة، فالتوقف عندما أشعر بالإرهاق يساعدني على إعادة شحن طاقتي وتصفية ذهني. كما أن لإيماني دورٌ كبيرٌ في الحفاظ على استقراري، فأذكّر نفسي دائماً بأن مهمتي أكبر مني، وهذا هو ما أعتمد عليه دائماً.