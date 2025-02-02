مطعم" لاسيريه": تجربة باريسية أنيقة في قلب دبي
إن الدخول إلى"لا سيريه" La Serre يشبه الدخول إلى مقهى باريسي أنيق، ولكن بلمسة عصرية منعشة. فالتصميمات الداخلية باللون الأبيض أنيقة وجذابة، مع تفاصيل معقدة تضيف القدر المناسب من سحر العالم القديم. إنه المكان الذي تتحول فيه الكرواسون الصباحية إلى عشاء طويل ومريح، وتشعر مع كل قضمة وكأنها هروب سريع إلى فرنسا.
ولكن دعونا نتحدث عن السبب الحقيقي لوجودنا هنا – الطعام.
نكهات كلاسيكية وتنفيذ راقي
"تارتار دي بوف" – طبق أساسي من أطباق باريس، يتم إعداده على أكمل وجه. اللحم البقري المملح ناعم، وصلصة التارتار تضيف نكهة كريمية، والبطاطس المقلية محلية الصنع ذهبية اللون ومقرمشة ومثيرة للإدمان.
بوراتا – لمسة منعشة على الطبق الكلاسيكي، مع نفحات من الطماطم الكرزية المتبلة والتوت الحلو والخبز المحمص المقرمش. توازن النكهات مثالي.
كوردون بلو – طعام مريح، ولكن فاخر. صدر دجاج مقلي ذهبي اللون محشو بلحم العجل وجبن كونتيه وفطر دوكسيل، وكلها مغطاة بصلصة مورناي المخملية. غني ومقرمش ومليء بالطعم اللذيذ.
فيليه دي بوف – هذا النوع من الأطباق يذكرك بأسطورة المطبخ الفرنسي. شرائح لحم بقري مطبوخة بشكل مثالي، غنية، تقدم مع مرق لحم بقري عميق ولذيذ، وصلصة بصل، وفطيرة بطاطس رقيقة راقية ولذيذة.
الأطراف التي تسرق العرض
• البطاطس المهروسة بالكمأة - زبدية وناعمة ومشبعة بالكمية المناسبة من الكمأة. ناعمة، شهية، ولا يمكن مقاومتها.
• السبانخ الكريمية – مخملية وغنية ورفيقة مثالية لأي طبق رئيسي. دليل على أن الخضراوات يمكن أن تكون لذيذة.
الحكم النهائي
لا يتعلق مطعم La Serre بالطعام فقط، بل يتعلق أيضًا بالتجربة. سواء كنت تتوقف لتناول معجنات الصباح أو غداء غير رسمي أو عشاء خاص، فإن الأجواء والنكهات والاهتمام بالتفاصيل تجعل المكان يبدو وكأنه قطعة صغيرة من باريس في قلب دبي. هل سأعود؟ بلا شك. هل سأطلب هريس الكمأة مرتين؟ لا توجد أسئلة.