مطعم" لاسيريه": تجربة باريسية أنيقة في قلب دبي

إن الدخول إلى"لا سيريه" La Serre يشبه الدخول إلى مقهى باريسي أنيق، ولكن بلمسة عصرية منعشة. فالتصميمات الداخلية باللون الأبيض أنيقة وجذابة، مع تفاصيل معقدة تضيف القدر المناسب من سحر العالم القديم. إنه المكان الذي تتحول فيه الكرواسون الصباحية إلى عشاء طويل ومريح، وتشعر مع كل قضمة وكأنها هروب سريع إلى فرنسا.